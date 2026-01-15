Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

La aerolínea low cost Flybondi informó que incorporó cuatro nuevas aeronaves a su flota con el objetivo de “estabilizar sus servicios” en el contexto de la alta demanda turística propia de la temporada de verano. Según indicó la compañía en un comunicado oficial, los aviones ya se encuentran en funcionamiento y permiten avanzar en la normalización de las operaciones.
Desde la empresa señalaron que sus servicios “se encuentran en proceso de regularización, tras las afectaciones registradas en parte de su programación durante los últimos días”. En ese sentido, Flybondi lamentó los inconvenientes ocasionados a los pasajeros cuyos vuelos se vieron impactados y aseguró que continúa trabajando de manera intensiva para fortalecer y mejorar su operación.
En el detalle de la medida, la compañía precisó que, “en línea con su objetivo de estabilizar el servicio durante la temporada alta, Flybondi incorporó cuatro aeronaves Airbus A320, que hoy ya se encuentran operativas”. De este modo, y sumadas a la flota que opera bajo la modalidad de dry lease, la aerolínea volará durante el verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: cuatro Boeing 737-800 NG y siete Airbus A320.
El sistema de wet lease -también conocido como ACMI- es una práctica habitual en el mercado aerocomercial que consiste en el alquiler de un avión junto con la tripulación, el mantenimiento y los seguros. Suele utilizarse en períodos de alta demanda. En contraste, el dry lease se limita únicamente al alquiler de la aeronave, sin incluir los servicios asociados.
En cuanto a la actividad reciente, Flybondi destacó que “desde el inicio de la temporada alta, la compañía ha realizado más de 3.400 vuelos y transportado a más de 566.000 pasajeros, en un contexto de elevada demanda”.
Observaciones de la ANAC
En paralelo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), autoridad de control del transporte aéreo, informó que labró actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo y que se registraron quejas de pasajeros por presuntos incumplimientos por parte de la empresa.
Al respecto, desde la aerolínea indicaron que, si bien las actuaciones de la ANAC aún no ingresaron formalmente, “la empresa está a disposición del organismo” para atender cualquier requerimiento.
Presencia en el mercado y planes de expansión
Flybondi opera en la Argentina desde 2018. Actualmente vuela 32 rutas -22 de cabotaje y 10 internacionales- que conectan el país con Brasil, Paraguay y Perú. La compañía cuenta con 1.500 empleados y ya transportó a 17 millones de personas, con un dato distintivo: el 20% de sus pasajeros volaron por primera vez en avión.
Hasta la reciente ampliación informada, la flota de Flybondi estaba compuesta por 14 Boeing 737-800 NG, con 189 asientos de clase única, y un Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros. La aerolínea opera vuelos a 16 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.
A comienzos de diciembre, la compañía anunció un ambicioso plan de ampliación de su flota en el marco de una inversión de U$S1.700 millones. Con ese proyecto, Flybondi planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil entre los nuevos destinos previstos.
Para avanzar en ese objetivo, la aerolínea firmó acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, prevé incorporar 15 aeronaves Airbus A220-300, con opción a cinco adicionales. En paralelo, sumará 10 Boeing 737 MAX 10, también con opción a cinco más. Este modelo, con capacidad para 240 pasajeros, le permitiría a la empresa -sin abandonar su filosofía low cost- evaluar la incorporación de una clase ejecutiva en determinadas rutas.