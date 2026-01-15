Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

En el detalle de la medida, la compañía precisó que, “en línea con su objetivo de estabilizar el servicio durante la temporada alta, Flybondi incorporó cuatro aeronaves Airbus A320, que hoy ya se encuentran operativas”. De este modo, y sumadas a la flota que opera bajo la modalidad de dry lease, la aerolínea volará durante el verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: cuatro Boeing 737-800 NG y siete Airbus A320.