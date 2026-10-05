Un cuadro de U$S30 olvidado en un garaje alcanzó los U$S 1,35 millones en una subasta histórica

Deslucida y con algo de polvo, la magnífica obra al óleo sobre masonita de “Las conchas del concejal Merriam” que describía las experiencias e identidad de la célebre artista surrealista Gertrude Abercrombie yacía en uno de los rincones oscuros de la casa de un médico difunto en Michigan, cuya herencia estaba liquidándose en un remate de bienes patrimoniales en julio. Un adquirente de segunda mano con buen ojo para el arte de calidad decidió arriesgar unos U$S 30 para luego descubrir que el valor era de unos U$S 1,35 millones en una posterior comercialización.