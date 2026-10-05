Qué es la peste neumónica: síntomas, contagio y riesgos de la infección que alertó a Rusia

Ante el riesgo de un posible brote, Rusia elevó sus alarmas sanitarias y cinco hospitales del sureste del país quedaron aislados luego del contacto con una víctima de lo que sería una posible peste neumónica. La mujer, identificada como Daria Shipilova de 28 años, era una técnica de laboratorio en el Instituto Antiplaga de la región de Irkutsk que trabajaba con agentes infecciosos de alta peligrosidad. Tras un cuadro respiratorio grave a principios de mes, fue internada y luego murió, mientras que debido a la cantidad de contactos que tuvo, cinco centros sanitarios quedaron bajo cuarentena durante unas tres semanas.