Qué es la peste neumónica: síntomas, contagio y riesgos de la infección que alertó a Rusia
Tras la muerte de una laboratorista de 28 años y el aislamiento preventivo de 200 personas, crecen las alarmas por la variante más agresiva de la bacteria Yersinia pestis. Qué es, cómo se contagia y por qué su alta mortalidad exige un tratamiento inmediato.
Resumen para apurados
- Rusia puso en cuarentena cinco hospitales en Siberia tras la muerte de una laboratorista por sospecha de peste neumónica, con el fin de evitar un posible brote de la infección.
- La técnica manipulaba patógenos de riesgo en un instituto de Irkutsk. Unas 200 personas permanecen bajo vigilancia médica estricta tras haber tenido contacto con la víctima.
- Al transmitirse por vía aérea y ser letal en 24 horas sin antibióticos, la respuesta sanitaria inmediata resulta crucial para contener el riesgo epidémico a nivel global.
Cinco hospitales rusos debieron someterse a cuarentena luego del fallecimiento de una joven trabajadora de 28 años. Las autoridades tomaron la medida del cierre tras la sospecha de que se trataría de peste neumónica, enfermedad a la que 200 personas habrían estado expuestas por haber mantenido contacto con la víctima cuyo deceso se habría producido por esta infección altamente letal y de gran riesgo epidémico.
Ante el riesgo de un posible brote, Rusia elevó sus alarmas sanitarias y cinco hospitales del sureste del país quedaron aislados luego del contacto con una víctima de lo que sería una posible peste neumónica. La mujer, identificada como Daria Shipilova de 28 años, era una técnica de laboratorio en el Instituto Antiplaga de la región de Irkutsk que trabajaba con agentes infecciosos de alta peligrosidad. Tras un cuadro respiratorio grave a principios de mes, fue internada y luego murió, mientras que debido a la cantidad de contactos que tuvo, cinco centros sanitarios quedaron bajo cuarentena durante unas tres semanas.
Las causas de la afección que mantiene en alerta al sureste ruso
Los investigadores barajan que la mujer haya contraído peste neumónica durante su trabajo con los patógenos riesgosos. La hipótesis no confirmó aún que Shipilova haya tenido peste neumónica ni la vía por la que pudo haberse expuesto, pero las autoridades tanto del país como del resto del mundo se mantienen bajo vigilancia ante el episodio y las señales de aquella enfermedad. Los 200 contactos posibles se mantienen bajo supervisión médica estricta en la región rusa.
La causa de esta afección es la bacteria Yersinia pestis, un microorganismo que se encuentra de manera habitual en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. Esta misma bacteria es la responsable de las tres variantes conocidas de la enfermedad: la peste bubónica, la septicémica y la variante neumónica, diferenciándose principalmente por la zona del cuerpo que termina infectando.
Cuáles son los síntomas de esta enfermedad
A diferencia de la bubónica, que genera bultos dolorosos en los ganglios y rara vez se contagia entre personas, la peste neumónica se aloja en los pulmones. Esta característica la convierte en la forma más letal y agresiva, ya que es la única capaz de transmitirse directamente de un individuo a otro por el aire mediante las microgotas expulsadas al toser.
Los síntomas aparecen con enorme rapidez tras un periodo de incubación que puede ser de apenas 24 horas. El cuadro clínico inicia con fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad extrema, progresando velozmente hacia una neumonía aguda caracterizada por dolor en el pecho, falta de aire y una tos con esputo acompañado de sangre.
La mortalidad de la peste neumónica
Sin un abordaje médico oportuno, la peste neumónica resulta inexorablemente mortal en un plazo de 18 a 24 horas. Sin embargo, si el tratamiento se inicia tempranamente, la infección es plenamente curable mediante la administración de antibióticos comunes de uso estándar durante un periodo de hasta dos semanas.
La efectividad del tratamiento depende casi exclusivamente de la velocidad de reacción. Por este motivo, los organismos internacionales de salud recomiendan a los médicos no esperar la confirmación de laboratorio para iniciar la medicación, y prescribir además un esquema preventivo de siete días de antibióticos para todos los contactos estrechos.