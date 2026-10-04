La IA puede acelerar el trabajo jurídico: cinco estudios para pensar el futuro de la Justicia

En septiembre de 2026, David Autor, del MIT, y colaboradores presentaron un experimento con 133 abogados de patentes de once firmas estadounidenses, de los cuales 91 completaron todo el protocolo. El grupo con IA produjo borradores de mayor calidad a los diez y a los noventa días; en la primera evaluación, el ahorro estimado fue de unos diez minutos sobre una referencia de 112 minutos. Los tiempos fueron informados por los participantes y, a los noventa días, el ahorro no resultó estadísticamente concluyente. En una revisión final de patentes sin IA, la ventaja frente al grupo de control se concentró en los profesionales experimentados. El trabajo fue difundido por el NBER sin revisión por pares y con financiación del experimento por Google.
Un antecedente publicado el 17 de noviembre de 2024 en el Journal of Empirical Legal Studies muestra que importa cómo se incorpora la herramienta. Aileen Nielsen y colaboradores realizaron un experimento con 206 estudiantes de Derecho y encontraron que el resaltado de fragmentos de demandas mediante IA redujo un 30 % el tiempo necesario para completar la tarea, sin deterioro detectable en los indicadores de calidad evaluados. Los resúmenes automáticos, utilizados solos, no mejoraron el desempeño, y combinarlos con el resaltado tampoco superó al resaltado por sí solo. Orientar la atención hacia determinados pasajes resultó especialmente útil. Ese 30 % corresponde a una tarea concreta; no puede trasladarse automáticamente a toda la actividad profesional.
En 2026, Daniel Schwarcz, J. J. Prescott y colaboradores, con participación de las universidades de Minnesota y Michigan, publicaron AI-Powered Lawyering. Compararon tareas realizadas por estudiantes avanzados de Derecho con Vincent AI, una herramienta que consulta fuentes jurídicas, con o1-preview de OpenAI y sin asistencia. Observaron mejoras estadísticamente significativas de productividad en cinco de las seis tareas evaluadas, con aumentos de entre el 50 % y el 130 %, según la tarea y la herramienta. La productividad combina aquí la calidad del resultado con el tiempo empleado: esos porcentajes no representan una reducción equivalente de las horas de trabajo. El estudio, publicado en el Journal of Law and Empirical Analysis, encontró resultados destacados en actividades como redactar cartas persuasivas y analizar demandas.
La pregunta por el razonamiento aparece en Artificial Intelligence and Human Legal Reasoning, de Nicholas Bednar y colaboradores, de la Universidad de Minnesota, revisado el 25 de septiembre de 2026. En un experimento con 91 estudiantes de segundo y tercer año de Derecho, quienes utilizaron IA para elaborar una primera síntesis jurídica produjeron mejores trabajos en menos tiempo y luego superaron al grupo de control al aplicar esos conocimientos sin asistencia. No se detectó un deterioro de la comprensión. Sin embargo, al utilizar IA para revisar sus textos, los trabajos inicialmente más débiles mejoraron y los más sólidos empeoraron. Previsto para publicarse en la Northwestern University Law Review en 2027, el estudio sugiere que el efecto depende de cuándo y cómo se utiliza la herramienta; su experimento breve no permite asegurar qué sucede después de años de uso.
Dentro de los tribunales, Courts of Tomorrow, en su versión de agosto de 2026, estudió una intervención con 1.559 jueces de Pakistán. Investigadores de la New Economic School, Imperial College London y ETH Zúrich evaluaron JudgeGPT junto con distintas modalidades de capacitación. Al comparar un distrito sin jueces asignados al programa con otro donde uno de cada cinco recibía IA y formación específica, estimaron unos 1.848 casos adicionales resueltos por año. Esa cantidad equivale al 6,3 % del promedio anual de casos resueltos de la muestra. No detectaron un aumento de las apelaciones por caso. El resultado indica mayor capacidad para cerrar expedientes, aunque no cuánto menos espera cada persona. Estos cinco estudios tampoco calculan una brecha exacta entre abogados y juzgados. Si mañana la IA multiplica los reclamos que llegan a tribunales, ¿habremos construido una Justicia capaz de responder a tiempo o solamente una forma más rápida de entrar en la misma espera?