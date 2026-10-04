La IA puede acelerar el trabajo jurídico: cinco estudios para pensar el futuro de la Justicia

En septiembre de 2026, David Autor, del MIT, y colaboradores presentaron un experimento con 133 abogados de patentes de once firmas estadounidenses, de los cuales 91 completaron todo el protocolo. El grupo con IA produjo borradores de mayor calidad a los diez y a los noventa días; en la primera evaluación, el ahorro estimado fue de unos diez minutos sobre una referencia de 112 minutos. Los tiempos fueron informados por los participantes y, a los noventa días, el ahorro no resultó estadísticamente concluyente. En una revisión final de patentes sin IA, la ventaja frente al grupo de control se concentró en los profesionales experimentados. El trabajo fue difundido por el NBER sin revisión por pares y con financiación del experimento por Google.