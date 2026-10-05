La impactante historia real que llegó a Netflix y se convirtió en un éxito mundial
Netflix incorporó a su catálogo “Unabomber”, un intenso thriller basado en hechos reales que reconstruye la historia de Ted Kaczynski y la investigación del FBI para encontrar al responsable de una serie de atentados que conmocionaron a Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Netflix sumó a su catálogo 'Unabomber', un thriller con Russell Crowe sobre la persecución del terrorista Ted Kaczynski por el FBI en Estados Unidos.
- Kaczynski, un exprodigio de Harvard, envió cartas bomba durante casi dos décadas desde una cabaña en Montana hasta que fue identificado a través de sus manifiestos.
- El filme se convirtió en un éxito mundial de audiencia, consolidando la demanda por relatos basados en crímenes reales y elencos de primer nivel en streaming.
El catálogo de Netflix sumó una producción que combina crimen, drama y suspenso a partir de una historia real. Se trata de “Unabomber”, una película que recrea la persecución de uno de los criminales más buscados de Estados Unidos y que rápidamente despertó el interés de los usuarios de la plataforma.
La película está protagonizada por Russell Crowe, acompañado por Jacob Tremblay y Shailene Woodley, y pone el foco tanto en la figura de Ted Kaczynski como en la compleja investigación que llevó adelante el FBI para identificarlo y detenerlo.
De prodigio de Harvard a uno de los criminales más buscados
La historia se centra en Theodore “Ted” Kaczynski, un joven con un talento extraordinario para las matemáticas que ingresó a la Universidad de Harvard cuando tenía apenas 16 años.
Con el paso de los años, Kaczynski se alejó progresivamente de la sociedad y terminó viviendo aislado en una cabaña en las montañas. Desde allí comenzó una campaña de atentados mediante el envío de explosivos por correo.
La película reconstruye esa transformación y busca mostrar cómo un brillante estudiante terminó convertido en uno de los terroristas más perseguidos por las autoridades estadounidenses.
La investigación del FBI
Uno de los principales ejes de “Unabomber” es la investigación para identificar al responsable de los ataques.
El FBI debió analizar durante años las características de los atentados y estudiar los escritos del criminal para intentar descubrir quién estaba detrás de ellos. Los investigadores comprendieron que los manifiestos podían convertirse en una pieza clave para acercarse a su identidad.
La búsqueda se transformó así en una carrera contra el tiempo: las autoridades tenían que interpretar la mente del atacante antes de que pudiera concretar un nuevo atentado.
Un elenco encabezado por Russell Crowe
La producción cuenta con Russell Crowe como uno de sus principales atractivos. El ganador del Oscar encabeza un elenco que también incluye a Jacob Tremblay y Shailene Woodley.
Las actuaciones aportan el componente dramático necesario para una historia que combina la investigación policial con el perfil psicológico de un criminal cuya identidad permaneció oculta durante años.
La historia real detrás de “Unabomber”
La película está inspirada en la historia de Ted Kaczynski, quien durante casi dos décadas envió explosivos por correo a distintos objetivos en Estados Unidos, incluidos integrantes de universidades y aerolíneas.
Kaczynski había demostrado desde muy joven una capacidad intelectual excepcional. Sin embargo, durante su paso por Harvard participó en un controvertido experimento psicológico que posteriormente fue relacionado con distintos aspectos de su historia personal.
Después de abandonar su carrera académica, se instaló en una pequeña cabaña en Montana y comenzó una serie de ataques dirigidos contra personas vinculadas, según sus manifiestos, con el avance de la tecnología y la sociedad industrial.
Su captura finalmente fue posible, en parte, gracias a la colaboración de su hermano, quien reconoció características de sus escritos y se puso en contacto con las autoridades.