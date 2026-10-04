Netflix estrenó una miniserie de época con Florence Pugh y una historia familiar marcada por los celos

La ficción está ambientada a comienzos del siglo 20 y construye su trama alrededor de los vínculos familiares, el amor, los celos y la búsqueda de reconocimiento. En el centro aparece una mujer fuerte e independiente cuya llegada modifica la relación entre dos hermanos y desencadena una disputa con consecuencias que alcanzarán a sus hijos.