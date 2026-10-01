José Coronado arrasa en Netflix con una de las mejores series españolas: tiene 12 capítulos y es ideal para maratonear
La ficción española combina misterio, desapariciones y una investigación periodística que se extiende a lo largo de los años. Con José Coronado y Milena Smit al frente del elenco, se convirtió en una de las producciones de suspenso más comentadas de Netflix.
Resumen para apurados
- José Coronado y Milena Smit triunfan en Netflix con la serie española 'La chica de nieve', que cautiva al público global tras estrenar su segunda temporada de misterio.
- Nacida del caso de una niña perdida en Málaga, la trama sumó en 2025 'El juego del alma', completando doce capítulos guiados por una intensa investigación periodística.
- Al ubicarse en el Top 10 de decenas de países, la producción consolida el interés mundial por los thrillers españoles y afianza futuras apuestas del género en streaming.
La chica de nieve es una de las apuestas españolas de Netflix para quienes disfrutan de los thrillers cargados de intriga. Protagonizada por Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán, la serie construye una historia en torno a una desaparición que conmociona a una familia y desencadena una investigación capaz de cambiar la vida de sus protagonistas.
Desde su estreno en enero de 2023, la producción consiguió una importante repercusión internacional. Según informó Netflix en un comunicado oficial, alcanzó el primer puesto global entre las series de habla no inglesa durante su semana de lanzamiento y se ubicó en el Top 10 de 77 países.
El éxito permitió que la historia continuara con una segunda temporada, titulada El juego del alma, que llegó a la plataforma el 31 de enero de 2025. Con 12 episodios distribuidos en dos entregas, la ficción ofrece una trama ideal para quienes buscan una serie que mantenga el suspenso hasta el último capítulo.
De qué trata La chica de nieve en Netflix
La historia comienza en Málaga, durante un desfile multitudinario en el que desaparece Amaya, una niña de cinco años. En medio de la celebración, su familia pierde todo rastro de ella y comienza una búsqueda desesperada que moviliza a la ciudad.
El caso despierta el interés de Miren Rojo, una joven becaria de un diario local que decide involucrarse en la investigación. Lo que inicialmente parece una participación secundaria se transforma en una búsqueda personal por descubrir qué ocurrió con la pequeña.
José Coronado interpreta a Eduardo, el mentor de Miren, mientras que Aixa Villagrán da vida a Belén Millán, una investigadora que también participa en el esclarecimiento del caso.
A medida que avanza la narración, aparecen nuevas pistas que modifican el rumbo de la investigación. Los acontecimientos se desarrollan en diferentes momentos, lo que permite descubrir cómo el paso del tiempo, los secretos y las revelaciones inesperadas pueden cambiar por completo una historia que parecía resuelta.
La sinopsis oficial de Netflix resume el argumento: «Cuando una niña desaparece en Málaga, una joven periodista se propone revelar la verdad, arriesgando todo en su vida para darle paz a la familia».
El juego del alma: de qué trata la segunda temporada de la serie
La segunda temporada, El juego del alma, retoma la historia de Miren Rojo con un nuevo caso que vuelve a poner a prueba sus límites como periodista.
Esta vez, la investigación comienza cuando llega a sus manos un sobre con la fotografía de una joven amordazada y una invitación para participar en un misterioso juego. El mensaje abre una serie de interrogantes que conducen a los protagonistas hacia un entorno marcado por secretos y vínculos ocultos.
Miren trabaja junto a Jaime, un periodista interpretado por Miki Esparbé que llega al diario Sur con la intención de recuperar su reputación profesional.
Las pistas los llevan hasta un colegio de élite relacionado con la desaparición y el asesinato de dos jóvenes. A partir de ese momento, la investigación se convierte en un entramado de revelaciones que obliga a reconstruir acontecimientos del pasado.
Sin embargo, el peligro ya no se limita a las personas involucradas en el caso. La amenaza comienza a acercarse a Miren, que deberá enfrentar las consecuencias personales de su trabajo mientras intenta llegar a la verdad.
Quiénes integran el elenco de La chica de nieve
La producción cuenta con un elenco de reconocidos actores españoles que dan vida a los personajes centrales de ambas temporadas.
Milena Smit: Miren Rojo.
José Coronado: Eduardo.
Aixa Villagrán: Belén Millán.
Miki Esparbé: Jaime.
Loreto Mauleón.
Raúl Prieto.
Cecilia Freire.
Julián Villagrán.
Marco Cáceres.
Tristán Ulloa.
Con una trama que combina desapariciones, investigaciones policiales, secretos familiares y giros inesperados, La chica de nieve se presenta como una alternativa para quienes buscan un thriller español que sostenga la intriga a lo largo de sus dos temporadas. La historia de Miren Rojo demuestra que, en ocasiones, las respuestas más difíciles de encontrar son también las que pueden cambiarlo todo.