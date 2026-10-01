José Coronado arrasa en Netflix con una de las mejores series españolas: tiene 12 capítulos y es ideal para maratonear

La chica de nieve es una de las apuestas españolas de Netflix para quienes disfrutan de los thrillers cargados de intriga. Protagonizada por Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán, la serie construye una historia en torno a una desaparición que conmociona a una familia y desencadena una investigación capaz de cambiar la vida de sus protagonistas.