Netflix prepara una serie basada en Nueve reinas: José Coronado y Álvaro Morte encabezan el elenco

Resumen para apurados
- Netflix inició en España el rodaje de una serie basada en "Nueve reinas", protagonizada por Álvaro Morte y José Coronado para reversionar la clásica historia de estafas.
- La trama recrea el filme argentino del 2000 de Fabián Bielinsky, pero traslada la acción a Madrid durante la crisis de 2012 con un nuevo guion enfocado en la venta de sellos falsos.
- El proyecto busca posicionar este clásico del cine argentino ante audiencias globales gracias a un elenco estelar, a la espera del anuncio oficial sobre su fecha de estreno.
Netflix vuelve a apostar por una historia que marcó al cine argentino. La plataforma comenzó el rodaje de una serie inspirada en Nueve reinas, la emblemática película de Fabián Bielinsky protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, que ahora tendrá una versión española con José Coronado entre sus principales figuras.
La nueva producción trasladará la trama original de Buenos Aires a Madrid, en 2012, en medio de una profunda crisis económica. El escenario será el punto de partida para una historia de engaños, ambición y estafas en la que dos delincuentes intentarán concretar el golpe más importante de sus vidas.
El proyecto recupera la esencia del filme estrenado en 2000, aunque propone una identidad propia, con nuevos personajes y un contexto social diferente.
José Coronado será el magnate al que intentarán estafar
En esta adaptación, José Coronado interpretará a un empresario poderoso, implacable y de personalidad calculadora, que se convertirá en el objetivo final de la estafa.
El actor español, reconocido por sus papeles en producciones como Entrevías y Legado, volverá a interpretar a un personaje de carácter fuerte, con una presencia que promete marcar el desarrollo de la trama.
Su participación se suma a la estrategia de Netflix de reunir figuras reconocidas de la ficción española en producciones destinadas al público internacional.
De qué trata la nueva serie de Nueve reinas en Netflix
La historia se desarrolla en Madrid, donde Marcos (Álvaro Morte), un estafador experimentado y sin escrúpulos, conoce a Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que atraviesa dificultades económicas y apenas logra mantener a su familia.
Lo que comienza como una alianza de apenas 24 horas para realizar pequeños engaños pronto se transforma en una oportunidad extraordinaria: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados conocidos como las nueve reinas.
El comprador será un magnate de enorme poder económico, interpretado por José Coronado. Para concretar la operación, los protagonistas deberán desplegar toda su astucia y enfrentarse a una trama en la que las apariencias, la confianza y la ambición pueden convertirse en trampas.
Al igual que en la película original, la serie explorará los límites entre víctimas y estafadores, con una sucesión de giros inesperados.
Quiénes integran el elenco de Nueve reinas
La adaptación española contará con un reparto encabezado por Álvaro Morte, conocido internacionalmente por su papel de El Profesor en La casa de papel, y Patrick Criado, quien también formó parte de esa producción.
Además de José Coronado, el elenco incluye a Aura Garrido, protagonista de El inocente, y Margarida Corceiro, reconocida por su participación en Punto Nemo, entre otros intérpretes.
La serie es una producción de LAZONA, creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también están a cargo del guion y la producción ejecutiva junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli.
La dirección estará a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, mientras que la dirección de fotografía será responsabilidad de Andreu Adam y Víctor Benavides. El diseño de producción estará en manos de Juan Pedro de Gaspar.
El legado de Nueve reinas, el clásico de Ricardo Darín y Gastón Pauls
Estrenada en 2000, Nueve reinas se convirtió en una de las películas argentinas más recordadas de las últimas décadas. Escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, la historia presentó a Marcos y Juan, dos estafadores que se conocen por casualidad y terminan involucrados en una operación de alto riesgo.
La interpretación de Ricardo Darín y Gastón Pauls, junto con un guion repleto de engaños y sorpresas, convirtió al filme en una referencia del cine nacional y en una historia que mantuvo su vigencia con el paso del tiempo.
La nueva producción de Netflix buscará recuperar ese espíritu y acercarlo a una audiencia internacional, con una ambientación europea y una mirada renovada sobre el mundo de las estafas.
Cuándo se estrena Nueve reinas en Netflix
Por el momento, Netflix no anunció una fecha oficial de estreno para la serie española de Nueve reinas.
La plataforma confirmó que el rodaje comenzó en abril de 2026, por lo que la producción ya se encuentra en marcha. Mientras tanto, la participación de José Coronado, Álvaro Morte y Patrick Criado despertó expectativas en torno a una de las adaptaciones más relevantes de un clásico del cine argentino.