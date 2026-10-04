Elecciones en Brasil: Tucumán tiene al gigante sudamericano entre sus principales mercados

Resumen para apurados
- Tucumán sigue con atención las elecciones de este domingo en Brasil entre Lula y Bolsonaro, clave por ser el segundo destino de las exportaciones provinciales.
- Entre 2015 y 2025, la provincia vendió a Brasil U$S 1.621 millones. El 90% de los envíos corresponde a manufacturas industriales, lideradas por el rubro automotriz.
- El resultado electoral definirá el rumbo económico regional y marcará el ritmo de recuperación para el comercio exterior y la industria manufacturera tucumana.
La elección presidencial que este domingo enfrenta en Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro vuelve a poner el foco sobre uno de los principales socios comerciales de Tucumán. Más allá de la disputa política y del rumbo que adopte la principal economía de Sudamérica, los datos de exportaciones muestran la incidencia que tiene ese mercado para la provincia.
Brasil se ubicó entre el segundo y tercer destino de las exportaciones tucumanas durante la última década y ocupó el segundo puesto en nueve de los últimos 11 años. Entre 2015 y 2025, Tucumán acumuló ventas a ese mercado por U$S 1.621 millones FOB, con una participación que osciló entre el 11% y el 20% del total provincial.
La relación comercial, sin embargo, tuvo un retroceso marcado durante el último año. En 2025, las exportaciones tucumanas hacia Brasil alcanzaron U$S 111,9 millones, un 32,4% menos que en 2024 y el nivel más bajo desde 2020. En lo que va de 2026, entre enero y mayo, el flujo exportador llegó a U$S 11,4 millones FOB.
Un mercado con perfil industrial
El vínculo comercial con Brasil presenta una característica particular para Tucumán: a diferencia del perfil agroindustrial que suele identificar a buena parte de las exportaciones provinciales, el intercambio con el mercado brasileño está fuertemente concentrado en productos industriales.
Durante la última década, los cuatro principales productos enviados a Brasil fueron autopartes y representaron el 70,6% de las exportaciones acumuladas. Entre los productos de origen agropecuario aparecen el trigo, los porotos y la cáscara de limón, además de otros bienes como tabaco y textiles.
La composición se mantiene en los primeros meses de 2026. Hasta mayo, las autopartes representaron más del 45% de las exportaciones tucumanas hacia Brasil, mientras que las frutillas congeladas ocuparon el segundo lugar, con una participación superior al 15%.
Por sectores, el automotriz concentró el 50,7% de las ventas hasta mayo. Le siguieron el sector frutícola, con el 22,6%, y el textil, con el 9,6%. El resto de las actividades tuvo una participación inferior al 5%.
Si se agrupan las exportaciones por grandes rubros, el perfil industrial resulta todavía más evidente: el 90% corresponde a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), mientras que los Productos Primarios (PP) representan el 7,8% y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 2,2%.
La evolución del vínculo
Los datos del Área de Inteligencia Comercial del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) muestran que Brasil representó el 18,9% de las exportaciones tucumanas en 2023, cuando los envíos llegaron a U$S 145 millones FOB (-22.8% de variación interanual) . En 2024, las ventas crecieron hasta U$S 165,5 millones (+14.1%), aunque su participación sobre el total provincial bajó al 17,3%.
En 2025, en cambio, el retroceso fue pronunciado: las exportaciones cayeron a U$S 111,9 millones (-32.4%), equivalentes al 11,6% del total provincial.
Así, mientras Brasil define en las urnas si continuará con Lula o si Flávio Bolsonaro devolverá al bolsonarismo al poder, para Tucumán el mercado brasileño representa un destino de peso, aunque con un intercambio fuertemente concentrado en la industria automotriz.