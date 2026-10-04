Elecciones en Brasil: Tucumán tiene al gigante sudamericano entre sus principales mercados

La elección presidencial que este domingo enfrenta en Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro vuelve a poner el foco sobre uno de los principales socios comerciales de Tucumán. Más allá de la disputa política y del rumbo que adopte la principal economía de Sudamérica, los datos de exportaciones muestran la incidencia que tiene ese mercado para la provincia.