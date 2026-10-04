Más de 158 millones de brasileños votan entre Lula y Bolsonaro, con casi 920.000 electores habilitados en el exterior
Brasil define este domingo a su próximo presidente en una elección polarizada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En Europa están registrados 413.960 votantes, mientras que Portugal concentra más de 134.000 electores brasileños.
Resumen para apurados
- Más de 158 millones de brasileños votan este domingo para elegir presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en unos comicios clave para definir el rumbo del país.
- Lula busca la reelección mientras el senador Bolsonaro intenta devolver el poder a su bando tras la derrota de su padre. Los sondeos marcan paridad rumbo a un balotaje.
- De no alcanzar el 50 % de los votos, se disputará un balotaje el 25 de octubre, lo que definirá si el gigante sudamericano se suma a la ola conservadora internacional.
Los brasileños votan este domingo entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, en unas elecciones que decidirán si el mayor país de América Latina se suma a la ola conservadora aupada por Donald Trump.
Más de 158 millones de brasileños acuden hoy a las urnas para las elecciones generales del país, en las que también se decide el próximo presidente, en una contienda muy polarizada. Las elecciones, en las que el voto es obligatorio en Brasil, tienen como objetivo elegir gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales, además del próximo jefe de Estado, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
El presidente Lula da Silva busca la reelección a sus 80 años de edad para su cuarto mandato, mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y detenido Jair Bolsonaro, intenta devolver el poder al bando bolsonarista, cuatro años después de la derrota de su padre ante el mismo oponente al que ahora intenta vencer, aunque las encuestas indican un empate técnico.
Voto desde Europa
En toda Europa, hay 413.960 electores inscritos. Solo en Alemania hay más de 41.000 electores brasileños que podrán votar en Berlín, Hamburgo, Fráncfort del Meno, Colonia y Múnich, según la información oficial.
Es el quinto país con más votantes brasileños, muy por detrás de Portugal. Allí, más de 134.000 brasileños están inscritos y deben votar en las elecciones presidenciales de hoy en los colegios electorales disponibles en todo el país, que estarán abiertos de 8:00 a 17:00 horas. En Lisboa, debido al elevado número de votantes, la votación se llevará a cabo en tres lugares: el Rectorado de la Universidad de Lisboa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa y la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.
En Oporto, los colegios electorales estarán ubicados en el Instituto Superior de Ingeniería de Oporto (ISEP). En Faro, los votantes podrán votar en la sede del consulado. En Lisboa hay aproximadamente 79.000 votantes inscritos, en Oporto más de 47.000 y en Faro cerca de 9.000. Portugal cuenta con el segundo colegio electoral en el exterior más grande de Brasil, después de Estados Unidos. En total, el Tribunal Superior Electoral contabiliza 918.876 electores brasileños habilitados para votar en el extranjero.
Una probable segunda vuelta
La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45 % de los votos para el mandatario y 42 % para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre. Lula cuenta con su base electoral en el noreste y entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos. Ambos líderes se dieron un baño de masas la jornada preelectoral.
También hay algunos nombres relativamente fuertes en la contienda, como Romeu Zema, Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos, quienes, en conjunto, no superan el 10 % en las encuestas, pero cuyos votos podrían ser decisivos para forzar una segunda vuelta. Esta está programada para el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral (TSE), si ningún candidato obtiene hoy el 50 % de los votos válidos necesarios.