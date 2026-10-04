Más de 158 millones de brasileños votan entre Lula y Bolsonaro, con casi 920.000 electores habilitados en el exterior

Es el quinto país con más votantes brasileños, muy por detrás de Portugal. Allí, más de 134.000 brasileños están inscritos y deben votar en las elecciones presidenciales de hoy en los colegios electorales disponibles en todo el país, que estarán abiertos de 8:00 a 17:00 horas. En Lisboa, debido al elevado número de votantes, la votación se llevará a cabo en tres lugares: el Rectorado de la Universidad de Lisboa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa y la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.