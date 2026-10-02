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Lula o Bolsonaro: ¿Cuál de los candidatos debería ganar para fortalecer la relación entre Argentina y Brasil?

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LULA VS. FLÁVIO BOLSONARO. Los candidatos llegan a la primera vuelta con números muy ajustaos.
LULA VS. FLÁVIO BOLSONARO. Los candidatos llegan a la primera vuelta con números muy ajustaos. FOTO CHEQUEADO.COM.
Hace 2 Hs

Brasil es el principal socio comercial de Argentina en América Latina y sus decisiones políticas y económicas pueden tener impacto en la relación bilateral.

En ese contexto, te preguntamos: si tuvieras que elegir entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ¿con cuál de los dos considerás que Argentina podría tener una relación más beneficiosa como aliado de Brasil?

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJavier MileiFlavio Bolsonaro
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