Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y pidió "poner fin a la era del atraso"

Luego de sufragar, el candidato sostuvo que Brasil necesita un cambio y cuestionó la gestión del presidente Lula da Silva, su principal rival en los comicios. "Espero que el brasileño ponga fin a esta era del atraso", afirmó Flávio ante los periodistas. También sostuvo que el país necesita modificar el rumbo económico y político y planteó que está preparado para asumir la Presidencia.