Mundo

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y pidió "poner fin a la era del atraso"

El senador del PL emitió su sufragio en Río de Janeiro y expresó su expectativa de definir la elección en primera vuelta. También se refirió a la libertad de prensa.

PULGARES ARRIBA. Bolsonaro se mostró confiado luego de emitir su voto en las elecciones de Brasil. AFP
PULGARES ARRIBA. Bolsonaro se mostró confiado luego de emitir su voto en las elecciones de Brasil. AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro, donde llamó a terminar con el gobierno de Lula da Silva y cambiar el rumbo político de Brasil.
  • El senador del PL emitió su sufragio tras una polarizada campaña y expresó su expectativa de ganar los comicios presidenciales en primera vuelta.
  • El resultado definirá el futuro económico del país y la relación con los medios, tras prometer garantías plenas para la libertad de prensa si es electo.
Resumen generado con IA

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a respaldar un cambio de rumbo político. El senador del Partido Liberal (PL) también manifestó su expectativa de poder definir la elección en la primera vuelta.

Luego de sufragar, el candidato sostuvo que Brasil necesita un cambio y cuestionó la gestión del presidente Lula da Silva, su principal rival en los comicios. "Espero que el brasileño ponga fin a esta era del atraso", afirmó Flávio ante los periodistas. También sostuvo que el país necesita modificar el rumbo económico y político y planteó que está preparado para asumir la Presidencia.

El senador también pidió un voto de confianza y manifestó su expectativa de que la definición presidencial pueda producirse durante esta jornada, sin necesidad de una segunda vuelta.

El reclamo por la libertad de prensa

Durante sus declaraciones, Flávio Bolsonaro también se refirió a la libertad de prensa y aseguró que buscará garantizarla en caso de llegar al Gobierno. "Puede criticar al gobierno a voluntad", afirmó el candidato, al sostener que los periodistas deberían poder cuestionar libremente a una eventual administración encabezada por él.

Sus declaraciones se produjeron después de una campaña marcada por el enfrentamiento con Lula y por fuertes diferencias entre ambos candidatos sobre el rumbo político y económico de Brasil.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula da Silva votó y dijo que Brasil elige entre la democracia o la barbarie

Lula da Silva votó y dijo que Brasil elige entre "la democracia o la barbarie"

Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil

Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil

La religión, otro campo de pelea del voto en Brasil

La religión, otro campo de pelea del voto en Brasil

Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

Elecciones en Brasil: Lula da Silva, el ícono de la izquierda en carrera contra el tiempo

Elecciones en Brasil: Lula da Silva, el ícono de la izquierda en carrera contra el tiempo

Lo más popular
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo
2

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia
4

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate
5

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Ranking notas premium
Entre acuerdos, recelos y candidaturas
1

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

El Evangelio según Juan
2

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes
5

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Brasil vota entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro con el balotaje en el horizonte

Brasil vota entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro con el balotaje en el horizonte

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Irrespetuosos

Irrespetuosos

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Comentarios