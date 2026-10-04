Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó y pidió "poner fin a la era del atraso"

Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro, donde llamó a terminar con el gobierno de Lula da Silva y cambiar el rumbo político de Brasil.
- El senador del PL emitió su sufragio tras una polarizada campaña y expresó su expectativa de ganar los comicios presidenciales en primera vuelta.
- El resultado definirá el futuro económico del país y la relación con los medios, tras prometer garantías plenas para la libertad de prensa si es electo.
El candidato presidencial Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a respaldar un cambio de rumbo político. El senador del Partido Liberal (PL) también manifestó su expectativa de poder definir la elección en la primera vuelta.
Luego de sufragar, el candidato sostuvo que Brasil necesita un cambio y cuestionó la gestión del presidente Lula da Silva, su principal rival en los comicios. "Espero que el brasileño ponga fin a esta era del atraso", afirmó Flávio ante los periodistas. También sostuvo que el país necesita modificar el rumbo económico y político y planteó que está preparado para asumir la Presidencia.
El senador también pidió un voto de confianza y manifestó su expectativa de que la definición presidencial pueda producirse durante esta jornada, sin necesidad de una segunda vuelta.
El reclamo por la libertad de prensa
Durante sus declaraciones, Flávio Bolsonaro también se refirió a la libertad de prensa y aseguró que buscará garantizarla en caso de llegar al Gobierno. "Puede criticar al gobierno a voluntad", afirmó el candidato, al sostener que los periodistas deberían poder cuestionar libremente a una eventual administración encabezada por él.
Sus declaraciones se produjeron después de una campaña marcada por el enfrentamiento con Lula y por fuertes diferencias entre ambos candidatos sobre el rumbo político y económico de Brasil.