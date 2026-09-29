Endeudamiento familiar: qué proponen el oficialismo y la oposición para las personas endeudadas
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR impulsan un proyecto centrado en la prevención y la educación financiera. La oposición propone límites a tasas, comisiones y punitorios, además de planes de refinanciación. Argentina Federal presentó una tercera iniciativa para unificar deudas y establecer una tasa fija máxima.
Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados debate este martes tres proyectos de ley impulsados por distintos bloques para atender el creciente endeudamiento familiar y la morosidad.
- El oficialismo propone educación y prevención, mientras la oposición busca fijar topes a tasas de interés, refinanciar pasivos a 36 meses y unificar deudas en un solo plan.
- El debate definirá si el Estado intervendrá en las tasas y contratos financieros para aliviar la mora actual o si limitará su rol a medidas preventivas para futuros créditos.
La problemática del endeudamiento familiar vuelve a ocupar un lugar central en la Cámara de Diputados. Este martes, un plenario de comisiones tratará tres dictámenes que buscan abordar la situación de las personas con deudas, aunque con diferencias en cuanto al alcance y las herramientas propuestas.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR pone el foco principalmente en la prevención. La iniciativa, articulada por la diputada nacional Silvana Giudici y el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, propone un sistema de advertencias y herramientas de educación financiera.
Qué propone el oficialismo para prevenir el endeudamiento familiar
La propuesta del oficialismo apunta a mejorar la información que reciben los consumidores antes de asumir nuevas obligaciones financieras. El eje está puesto en la prevención y en la educación financiera.
El proyecto no contempla, según el texto analizado por Noticias Argentinas, una intervención directa sobre las tasas de interés ni establece planes obligatorios de refinanciación para quienes ya se encuentran en situación de mora.
De esta manera, la iniciativa oficialista se concentra en evitar que aumente el nivel de endeudamiento de las familias, pero no establece una solución económica específica para las personas que actualmente mantienen deudas impagas con bancos, tarjetas o proveedores financieros no bancarios.
Qué propone la oposición para las personas morosas
El dictamen que impulsarán Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica plantea una intervención directa sobre las deudas existentes.
La propuesta establece una ley de emergencia por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período de igual duración. Entre las principales medidas se encuentran límites a las tasas de interés nominales que cobran tarjetas y billeteras electrónicas, además de topes para gastos y comisiones.
El proyecto también contempla planes de refinanciación de hasta 36 meses, de acuerdo con el monto de las deudas.
Uno de los puntos centrales es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, mientras que se mantienen el capital adeudado y los intereses compensatorios.
La iniciativa también busca intervenir sobre las diferencias de tasas que pueden aplicar las billeteras digitales según el perfil financiero de cada usuario. Para eso, propone otorgar facultades a Defensa del Consumidor para exigir información sobre los algoritmos utilizados para determinar el scoring.
El proyecto de Argentina Federal para salir de las deudas
Argentina Federal, con los diputados Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, presentará un dictamen propio basado en el proyecto del ex gobernador de Misiones y actual jefe del bloque.
La iniciativa crea el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, que busca permitir la unificación de distintas deudas en una sola operación.
El programa establece que las personas alcanzadas puedan acceder a cuotas con una tasa de interés fija de hasta el 35%. Para acceder al mecanismo, los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Además, el proyecto establece límites para las tasas de interés de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias. En particular, propone prohibir una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a los plazos fijos a 30 días para personas humanas.
Tres propuestas para abordar el endeudamiento familiar
Los tres dictámenes plantean herramientas diferentes frente al crecimiento de las dificultades para afrontar deudas.
Mientras el proyecto del oficialismo se concentra en prevención y educación financiera, la propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica incorpora mecanismos de emergencia, límites a tasas y comisiones y refinanciación.
Por su parte, Argentina Federal propone un esquema de unificación de deudas con una tasa fija máxima y límites específicos para las tasas que pueden cobrar determinadas entidades financieras.