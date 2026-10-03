Qué pasa en tu cuerpo cuando dormís bien durante una semana

Un artículo de la red de atención médica Hartford HealthCare reveló que solo siete días de sueño constante y de calidad bastan para generar cambios notables en el cerebro, el estado de ánimo y la salud en general. "Los beneficios de un mejor descanso pueden manifestarse más rápido de lo que se piensa", destacó Christina Abavana, especialista en medicina del sueño del Ayer Neuroscience Institute.