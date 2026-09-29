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Presión arterial después de los 50 años: los valores recomendados y qué cambios ocurren en el cuerpo

A medida que pasan los años, los niveles de presión arterial sufren variaciones normales tanto en hombres como en mujeres. Cuáles son los rangos esperados para cada etapa y en qué momento conviene consultar con un especialista.

La presión arterial ideal a los 50 años.
La presión arterial ideal a los 50 años. (Imagen Web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas médicos señalaron que tras los 50 años la presión arterial normal varía entre 115-155 y 70-98 mmHg debido a la pérdida natural de elasticidad en las arterias.
  • La rigidez vascular eleva la carga cardíaca, mientras que la baja de estrógenos en mujeres y el estrés o tabaquismo en hombres intensifican los riesgos de hipertensión.
  • El monitoreo frecuente y hábitos saludables como el ejercicio de fuerza prevendrán complicaciones severas y asegurarán una mejor calidad de vida a largo plazo.
Resumen generado con IA

A partir de los 50 años, nuestro cuerpo empieza a manifestar cambios naturales que impactan de manera directa en la salud cardiovascular. Las arterias tienden a perder elasticidad y a volverse más rígidas con el paso del tiempo, un proceso que incrementa la presión sobre el corazón y altera los valores de medición habituales.

El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

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Por esta razón, lo que se considera normal en la juventud cambia notablemente a medida que sumamos décadas. Según los datos mencionados por el Grupo Hartmann, un equipo de investigadores y médicos que desarrolla productos especializados para la salud diaria, en la franja que va de los 50 a los 59 años, la presión sistólica (el valor más alto) suele ubicarse entre 115 y 155 mmHg, mientras que la diastólica (el valor más bajo) se sitúa entre 70 y 98 mmHg, tanto para hombres como para mujeres.

Diferencias y síntomas según el sexo

Al llegar a esta etapa de la vida, la hipertensión no siempre se manifiesta de la misma forma en hombres y en mujeres. En las mujeres, la llegada de la menopausia y el consecuente descenso de estrógenos eliminan la protección hormonal previa, provocando que los síntomas de la presión alta puedan confundirse fácilmente con los bochornos, mareos o cambios de humor típicos de la menopausia.

En el caso de los hombres de alrededor de 50 años, la hipertensión no controlada puede afectar la circulación y derivar en problemas asociados a la virilidad, como la disfunción eréctil. Además, factores como el consumo de alcohol, el tabaco, la acumulación de grasa abdominal y el estrés contribuyen a elevar la presión arterial, registrándose una alta prevalencia de hipertensión a partir de los 45 años.

Cómo controlar la presión de forma precisa

Para determinar si realmente existe un cuadro de hipertensión, no alcanza con una sola toma de presión aislada. La tensión arterial es dinámica y fluctúa según el nivel de estrés o el esfuerzo físico reciente, por lo que es necesario realizar mediciones continuas a lo largo de varios días antes de arribar a un diagnóstico definitivo.

Seguir las pautas de control domiciliario y consultar periódicamente con un profesional de la salud resulta clave para prevenir complicaciones mayores. En casos donde los valores lleguen a exceder los 220/120 mmHg, la recomendación es buscar atención médica de urgencia en forma inmediata.

Rangos sugeridos desde la juventud hasta la adultez mayor

Los valores habituales según la etapa de la vida contemplan los siguientes parámetros:

  • De 16 a 18 años: en hombres, la sistólica oscila entre 105 y 135 mmHg y la diastólica entre 60 y 86 mmHg. En mujeres, la sistólica va de 100 a 130 mmHg y la diastólica de 60 a 85 mmHg.
  • De 19 a 24 años: en hombres, la sistólica se sitúa entre 105 y 139 mmHg y la diastólica entre 62 y 88 mmHg. En mujeres, la sistólica ronda de 100 a 130 mmHg y la diastólica de 60 a 85 mmHg.
  • De 25 a 29 años: en hombres, la sistólica abarca de 108 a 139 mmHg y la diastólica de 65 a 89 mmHg. En mujeres, la sistólica va de 102 a 135 mmHg y la diastólica de 60 a 86 mmHg.
  • De 30 a 39 años: en hombres, la sistólica fluctúa entre 110 y 145 mmHg y la diastólica entre 68 y 92 mmHg. En mujeres, la sistólica oscila entre 105 y 139 mmHg y la diastólica entre 65 y 89 mmHg.
  • De 40 a 49 años: la presión sistólica se ubica entre 110 y 150 mmHg en ambos sexos, mientras que la diastólica va de 70 a 96 mmHg en hombres y de 65 a 96 mmHg en mujeres.
  • De 50 a 59 años: la sistólica alcanza de 115 a 155 mmHg tanto en hombres como en mujeres, con una diastólica de 70 a 98 mmHg.
  • De 60 años o más: la presión sistólica normal puede situarse entre 115 y 160 mmHg, mientras que la diastólica se ubica entre 70 y 100 mmHg para ambos sexos.

Asimismo, realizar actividad física regular, incluir ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana, dormir entre 7 y 8 horas diarias y gestionar el estrés son pilares fundamentales para contrarrestar la rigidez arterial y asegurar una buena calidad de vida pasados los 50 años.

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