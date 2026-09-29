Presión arterial después de los 50 años: los valores recomendados y qué cambios ocurren en el cuerpo

Por esta razón, lo que se considera normal en la juventud cambia notablemente a medida que sumamos décadas. Según los datos mencionados por el Grupo Hartmann, un equipo de investigadores y médicos que desarrolla productos especializados para la salud diaria, en la franja que va de los 50 a los 59 años, la presión sistólica (el valor más alto) suele ubicarse entre 115 y 155 mmHg, mientras que la diastólica (el valor más bajo) se sitúa entre 70 y 98 mmHg, tanto para hombres como para mujeres.