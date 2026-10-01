La Selección después de Messi: Scaloni apuesta a repartir entre todos lo que antes concentraba un solo jugador

Lograr que el grupo en conjunto pueda hacer lo que hacía Messi

Messi es irreemplazable, como dijo el propio entrenador. Entonces la reconstrucción no consiste en encontrar otro número “10” capaz de hacer lo mismo. Consiste en otra cosa: en que cada jugador que entre a la cancha cargue con una pequeña parte de aquello que Messi concentraba casi por completo. Uno que se anime a pedirla, otro que invente, otro que ordene, otro que asuma la responsabilidad. No construir otro Messi, sino construir entre todos una Selección que pueda repartir lo que durante años estuvo reunido en un solo futbolista.