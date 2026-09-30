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“Ya está, basta”: Luck Ra explotó en vivo cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Tiago PZK sobre su relación con la cantante. El cordobés fue consultado en vivo y reaccionó con evidente incomodidad.

“Ya está, basta”: Luck Ra explotó en vivo cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Luck Ra cortó un móvil en vivo en Telefe al ser consultado sobre el romance entre su expareja La Joaqui y el cantante Tiago PZK, alegando que no había acordado hablar de eso.
  • La reacción ocurrió tras declaraciones de Tiago PZK, quien confirmó su relación con La Joaqui e intentó comunicarse sin éxito con el músico cordobés tras la separación.
  • La tensión mediática expone la fractura entre figuras del género urbano argentino y amenaza con eclipsar el debut del cantante en MasterChef Celebrity.
Resumen generado con IA

La mediática ruptura de La Joaqui y Luck Ra sigue sumando capítulos. Después de que el cordobés confirmara que la referente del RKT había iniciado un romance con Tiago PZK, los artistas dejaron de ocultar su relación. Ahora, el cuartetero cordobés protagonizó un incómodo momento al ser consultado por su ex y su actual pareja.

Poco después de que Tiago y La Joaqui fueran relacionados, ambos fueron abordados recientemente y el intérprete de 25 años aseguró que él y la cantante están “felizmente casados”.

En ese contexto, el joven cantante dejó en claro que no considera a Luck Ra su amigo y negó sentirse un “traidor”. Además, reveló que intentó comunicarse con el cordobés para hablar, aunque no obtuvo respuesta.

Las declaraciones de Tiago Uriel Pacheco Lezcano -su verdadero nombre- no tardaron en llegar a oídos de Luck Ra, quien actualmente afronta las grabaciones de MasterChef Celebrity como uno de los 24 nuevos participantes.

El momento de tensión que terminó con Luck Ra fuera del móvil

De esta manera, mientras el intérprete cordobés brindaba un móvil para A la Barbarossa (Telefe), protagonizó un incómodo momento cuando Pía Shaw le consultó por los dichos de su colega y actual pareja de La Joaqui.

“Te tengo dos preguntas para hacer”, le anticipó la periodista. El cantante, sin embargo, se mostró algo irritado ante el planteo y deslizó: “A ver, es muy temprano”.

La incomodidad aumentó cuando la cronista mencionó a Tiago PZK y le preguntó por los presuntos mensajes que el artista le habría enviado para dialogar en privado. “No habíamos arreglado esto”, respondió el cordobés, tajante.

Aun así, segundos más tarde, Luck Ra despejó las dudas sobre el supuesto intento de Tiago por comunicarse con él y reconoció que decidió no responderle.

“Y, no... No le contesté los mensajes. ¿Qué querés que te diga?”, deslizó, todavía incómodo.

La respuesta no conformó a la periodista, que redobló la apuesta y quiso saber si Luck Ra tenía pensado responderle en algún momento. El artista, sin embargo, mantuvo firme su postura: “No tengo ganas de arreglar nada”.

Luego, el cantante recordó un intercambio que había tenido con Tiago PZK después de su ruptura con La Joaqui. “Él tampoco me mandó mensajes cuando estaba pasando esto. En su momento, yo le mandé una captura de pantalla en la que él me dijo, después de la ruptura: ‘Che, gordito, todo va a estar bien’. Y lo borré porque dije: ‘¿Para qué?’”, compartió.

El momento se volvió todavía más tenso cuando Luck Ra cambió el semblante mientras se quitaba el auricular de su oreja. "Pero, bueno. Ya está, basta", expresó.

Finalmente, el cordobés dejó en claro que no quería continuar con el tema durante su participación en el programa de Telefe. "Estoy en MasterChef y no habíamos quedado que íbamos a hablar sobre esto, es muy temprano", aseveró, firme.

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