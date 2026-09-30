“Ya está, basta”: Luck Ra explotó en vivo cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

Luego, el cantante recordó un intercambio que había tenido con Tiago PZK después de su ruptura con La Joaqui. “Él tampoco me mandó mensajes cuando estaba pasando esto. En su momento, yo le mandé una captura de pantalla en la que él me dijo, después de la ruptura: ‘Che, gordito, todo va a estar bien’. Y lo borré porque dije: ‘¿Para qué?’”, compartió.