Verstappen logró su primera pole y Colapinto saldrá 21°: así quedó la grilla de salida del GP de Bharéin

Seguido de Hamilton, las primeras cuatro posiciones se completan con Kimi Antonelli, que debió usar un juego extra de neumáticos en la Q2 y fue el último en salir a pista en la primera parte de la fase final de la sesión, colocándose tercero con 1m35s631, seguido de Hamilton, Piastri y Leclerc. Fue superado por Hadjar y quedó en cuarto lugar al finalizar la Q3, pero debido a la penalización de este último, Antonelli pasará al tercer lugar el domingo en el arranque de la carrera. También ganarán una posición quienes lo siguieron: Leclerc, Norris, Piastri y Russell, que no pudo ir más allá del octavo lugar al quedar a siete décimas de la cima.