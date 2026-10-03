Verstappen logró su primera pole y Colapinto saldrá 21°: así quedó la grilla de salida del GP de Bharéin

Resumen para apurados
- Verstappen logró la pole del GP este sábado y partirá primero junto a Hamilton, mientras Colapinto saldrá 21° tras ser penalizado por cambios en su monoplaza.
- El neerlandés dominó las tres tandas clasificatorias, mientras que el argentino priorizó la estrategia y el cuidado de neumáticos tras arrastrar 15 puestos de recargo.
- La carrera dominical exigirá una gran remontada de Colapinto desde el fondo y reavivará el mano a mano en la cima entre Verstappen y Hamilton por el liderazgo.
La clasificación en Bahréin tuvo todo lo esperado, así como su cuota de sorpresa en la clasificación que relegó a un penúltimo puesto a Franco Colapinto debido a una doble penalidad, pero también hizo que la pole position se transforme en un nuevo escenario para algunos corredores. Max Verstappen dominó buena parte de la etapa clasificatoria y se quedó con la primera franja de salida para la carrera del domingo.
El circuito de Sepang arrojó el orden final para la carrera que a las 4 de la mañana de la Argentina tendrá lugar en Malasia, la nueva sede tras la postergación por el conflicto en Medio Oriente. Max Verstappen logró dominar las tres instancias de clasificación y se quedó así con su primera pole position de la temporada de Fórmula 1. Mientras tanto, el argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y, a pesar de que quedó 15°, deberá largar en el puesto 21° debido a sanciones acumuladas.
La pelea por los primeros puestos de la grilla
Max Verstappen largará primero en la carrera del GP de Bahréin luego de una clasificación dominante. El piloto neerlandés lideró la Q1 y la Q2, y comenzó de la misma manera en la Q3 al marcar un tiempo de 1m35s250, seguido de Hadjar para un 1-2 parcial de Red Bull. En el último intento, Verstappen mejoró su marca a 1m35s130, mientras que Lewis Hamilton giró en 1m35s428 para desplazar a Hadjar, quien no pudo mejorar en el final y quedó tercero, pero arrancará octavo ante la penalización de cinco puestos que tiene para la parrilla.
Seguido de Hamilton, las primeras cuatro posiciones se completan con Kimi Antonelli, que debió usar un juego extra de neumáticos en la Q2 y fue el último en salir a pista en la primera parte de la fase final de la sesión, colocándose tercero con 1m35s631, seguido de Hamilton, Piastri y Leclerc. Fue superado por Hadjar y quedó en cuarto lugar al finalizar la Q3, pero debido a la penalización de este último, Antonelli pasará al tercer lugar el domingo en el arranque de la carrera. También ganarán una posición quienes lo siguieron: Leclerc, Norris, Piastri y Russell, que no pudo ir más allá del octavo lugar al quedar a siete décimas de la cima.
La lucha en la zona media y el trabajo de Alpine
Pierre Gasly le ganó a Gabriel Bortoleto el duelo por ser el mejor del resto y quedó noveno, mientras que el brasileño completó el top 10. Liam Lawson recibió el rebufo de Arvid Lindblad en el final de la Q2, pero eso no le alcanzó para llegar a la Q3, ya que Bortoleto superó su vuelta de 1m37s023 sobre la bandera a cuadros y lo desplazó de la décima posición.
Aston Martin logró meter a sus dos pilotos en la Q2, donde Fernando Alonso alcanzó la 12ª posición y Lance Stroll fue 14°, con el Williams de Carlos Sainz entre los dos. A pesar de haberse cuidado y con el enfoque que lo llevó a la Q2 luego de lograr el 10° puesto en la Q1, Franco Colapinto deberá cumplir su anunciado destino.
Reordenamiento final por sanciones acumuladas
La estrategia de Alpine con el argentino estuvo clara desde las tandas libres: priorizar el ritmo de carrera del A526 por sobre la posición a una vuelta rápida. Con una penalización acumulada de 15 lugares (cinco por la sanción que arrastraba de Azerbaiyán y diez por cambios en componentes de su unidad de potencia), el piloto de Pilar encaró la jornada sabiendo que la grilla lo empujaría al fondo.
Tras una holgada Q1 en la que avanzó en el décimo lugar, la Q2 sirvió para preservar juegos de neumáticos blandos frescos y evaluar la pista con compuesto usado. Colapinto salió a hacer un intento para intentar desplazar del top 10 a Liam Lawson —rival directo de Alpine en el torneo de constructores—, pero al notar en el segundo sector que el registro no alcanzaría, levantó y regresar sintió directamente a boxes sin cerrar tiempo, finalizando formalmente 15°.
La parrilla definitiva para el domingo
Detrás de Colapinto quedó Arvid Lindblad, el otro gran penalizado del fin de semana (30 lugares por cambiar elementos de su motor). Por ese motivo, y ante la reestructuración por sanciones, Franco Colapinto partirá este domingo desde el casillero 21, solo por delante del propio Lindblad.
El reordenamiento definitivo tras la aplicación de todas las sanciones de la grilla dejó a Verstappen y Hamilton compartiendo una vibrante primera fila. Más atrás, Nico Hülkenberg (17° en Q1), Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas y Sergio Pérez (22° tras un complicado sábado en Cadillac) ganaron puestos por las penalizaciones combinadas de Colapinto y Lindblad.
Así quedó configurada la parrilla definitiva de salida para el Gran Premio de Malasia: