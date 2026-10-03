"Se sintió un poco peor": el sincero balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Bahrein
El argentino logró el 15° tiempo en la Q2, pero largará desde el fondo por una penalización acumulada de 15 puestos. Los cambios de último momento afectaron el rendimiento del Alpine respecto a las prácticas libres, aunque el equipo confía en la estrategia de neumáticos frescos para remontar este domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 15° en Bahrein este sábado con Alpine, pero largará penúltimo por una penalización acumulada de 15 puestos tras sanciones previas y cambio de motor.
- El argentino notó una merma de rendimiento por cambios de último momento respecto a las prácticas libres, priorizando guardar neumáticos frescos junto al equipo para la carrera.
- El piloto buscará remontar posiciones el domingo aprovechando las zonas de sobrepaso del circuito, apostando al buen ritmo de carrera mostrado en los ensayos del fin de semana.
Franco Colapinto llegó hasta la segunda instancia de la clasificación de Bahrein con la concentración y el cuidado necesarios para no alterar las delicadas condiciones en las que se presenta en Malasia. El bonaerense logró un buen rendimiento y, con tiempos que lo ubicaron en el 15° lugar, procuró trabajar junto a su compañero, quien logró avanzar hasta la Q3. El pilarense se quedó en la segunda etapa y cumplió con el plan de encontrar el equilibrio y enfocarse en las 56 vueltas del domingo. El corredor reconoció un mejor andar en las prácticas libres que en la tanda clasificatoria y avizoró con entusiasmo un mejor trabajo durante la carrera.
Tras la actividad en el trazado de Bahrein durante esta madrugada, Colapinto hizo un balance sobre su actuación junto a Pierre Gasly, con la mente concentrada en la jornada dominical. “Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana”, advirtió ante la consulta de ESPN sobre su nivel hasta completar la Q2. “Tengo muchas cosas para elegir, grandes dudas también”, completó el piloto, quien se mostró reservado respecto a su desempeño en la pista.
Ajustes de último momento y caída de rendimiento
Colapinto advirtió que el trabajo de la clasificación no estuvo precisamnete a la medida de las acteriores prácticas libres. "La FP3 fue muy buena, creo que fue el primer y único momento del fin de semana que hice algo de low fuel. Ahí estuvimos bastante fuertes”, analizó el representante argentino al repasar la etapa previa, en la que logró meterse en el top 10.
Sin embargo, al explicar la baja de producción que sufrió durante la prueba cronometrada, el piloto de Alpine reconoció que las sensaciones cambiaron tras realizar ajustes imprevistos en los boxes: “En qualy el auto se sintió un poco peor, hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios de último minuto por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo, como demostramos en los ensayos libres, e ir para adelante”.
"CREO QUE SE PUEDE REMONTAR": Franco Colapinto y el objetivo de Alpine para la carrera del domingo en el #BahrainGP.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2026
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La penalización del domingo
A pesar de haber firmado el 15° registro en los cronómetros, Colapinto deberá largar penúltimo este domingo (en la posición 21°) producto de un fuerte recargo de 15 lugares en la grilla de partida. Esta penalización acumulada se compone de dos partes: cinco puestos de castigo aplicados por la FIA tras el incidente de carrera ocurrido en el Gran Premio anterior en Bakú, sumados a diez lugares extra que recibió luego de que la escudería decidiera reemplazar el motor de combustión interna de su unidad.
Sabedores de esta sanción desde las primeras tandas del viernes, en el equipo diseñaron una estrategia con la mente puesta en la remontada del domingo. “Pensamos mucho en el domingo, así que ojalá que valga la pena”, cerró el #43 de Alpine, entusiasmado con aprovechar las zonas de sobrepaso del trazado asiático para avanzar desde el fondo.