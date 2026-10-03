"Se sintió un poco peor": el sincero balance de Franco Colapinto tras la clasificación en Bahrein

Franco Colapinto llegó hasta la segunda instancia de la clasificación de Bahrein con la concentración y el cuidado necesarios para no alterar las delicadas condiciones en las que se presenta en Malasia. El bonaerense logró un buen rendimiento y, con tiempos que lo ubicaron en el 15° lugar, procuró trabajar junto a su compañero, quien logró avanzar hasta la Q3. El pilarense se quedó en la segunda etapa y cumplió con el plan de encontrar el equilibrio y enfocarse en las 56 vueltas del domingo. El corredor reconoció un mejor andar en las prácticas libres que en la tanda clasificatoria y avizoró con entusiasmo un mejor trabajo durante la carrera.