Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Hacia la provincia de Salta, el impacto del viento del oeste se sentirá con fuerza por la tarde en las punas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde las ráfagas también sobrepasarán los 100 kilómetros por hora. De forma simultánea, los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos experimentarán ráfagas de viento Zonda. Por su parte, la franja este salteña, que comprende a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, sufrirá tormentas aisladas pero fuertes durante la tarde, con acumulados de agua de entre 20 y 50 milímetros, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.