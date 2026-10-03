Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un amplio informe de advertencias por eventos extremos que van desde ráfagas superiores a los 100 km/h y Zonda en el NOA y Cuyo, hasta lluvias copiosas en el Litoral y nevadas en la Patagonia.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla este sábado en varias provincias argentinas ante la llegada de tormentas severas, nevadas y vientos de 100 km/h.
- El temporal incluye lluvias intensas en el Litoral y NEA, viento Zonda con ascenso térmico en Cuyo y el NOA, además de copiosas nevadas en la Patagonia.
- Las autoridades advierten sobre riesgos de anegamientos, voladuras y reducción de visibilidad, instando a la población a evitar actividades al aire libre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) repartió las alertas alrededor del país donde diversos fenómenos extremos se instalarán en las provincias este sábado. La entidad climática advirtió sobre la serie de eventos climáticos que comprenderán tormentas, vientos extremos, intensas nevadas y un fuerte impacto del viento Zonda.
El panorama meteorológico para esta jornada se divide principalmente en tres grandes focos. Por un lado, el Noreste y el Litoral argentino registrarán las tormentas más severas, con precipitaciones abundantes y riesgo de granizo. Por otro, la franja cordillerana y precordillerana —que abarca tanto al NOA como a Cuyo— estará dominada por ráfagas intensas de viento del oeste y episodios de viento Zonda con fuerte ascenso térmico. Finalmente, la Patagonia enfrentará nevadas persistentes y vientos fuertes, además de lluvias en el extremo sur.
Alerta por viento Zonda y temporales en el NOA
En el extremo norte del país, la provincia de Jujuy mantendrá varias zonas bajo advertencia meteorológica. Durante la tarde, entre las 12 y las 18 horas, la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, junto a las áreas cordilleranas de la región, se verán afectadas por vientos intensos del sector oeste con ráfagas que podrán superar los 100 kilómetros por hora. A la par, las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya registrarán viento Zonda también en horas de la tarde, lo que provocará una drástica reducción de la visibilidad, baja humedad y un repentino ascenso de la temperatura.
Hacia la provincia de Salta, el impacto del viento del oeste se sentirá con fuerza por la tarde en las punas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde las ráfagas también sobrepasarán los 100 kilómetros por hora. De forma simultánea, los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos experimentarán ráfagas de viento Zonda. Por su parte, la franja este salteña, que comprende a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, sufrirá tormentas aisladas pero fuertes durante la tarde, con acumulados de agua de entre 20 y 50 milímetros, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En Catamarca, la Puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Santa María y Tafí del Valle sufrirán vientos muy fuertes durante la tarde, mientras que en las cordilleras de Antofagasta y Tinogasta las ráfagas se extenderán desde la mañana. Estas zonas cordilleranas catamarqueñas combinan además una alerta amarilla por nevadas de hasta 40 centímetros acumulados. En tanto, las zonas de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta tendrán afectación por viento Zonda en el transcurso de la tarde.
Situación crítica en Cuyo y alerta naranja en el NEA
La provincia de La Rioja experimentará ráfagas de viento Zonda durante la tarde en Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces y en las zonas bajas y precordilleranas de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. En las altas cumbres de Lamadrid y Vinchina se registrarán nevadas de variada intensidad acompañadas por fuertes vientos desde las 6 de la mañana hasta las últimas horas de la tarde. Por su parte, en San Juan, la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda, Iglesia y Jáchal se mantendrá bajo alerta por viento Zonda durante la tarde.
En el plano de las tormentas, Formosa presentará un escenario complejo que irá aumentando su severidad. En las localidades de Rivadavia, Bermejo, Matacos y Ramón Lista se prevén tormentas de nivel amarillo desde la tarde y hasta la medianoche. Sin embargo, en Patiño, la capital provincial, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané la alerta escalará a nivel naranja desde la tarde hasta la noche, debido a lluvias severas que podrían superar los 90 milímetros, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y caída de granizo.
Complicaciones por precipitaciones en el Chaco y Centro-Norte
En Chaco se registrará una situación similar. Una amplia franja que abarca a Chacabuco, Comandante Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, 9 de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, 25 de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, 1º de Mayo, San Fernando, Maipú y el sudeste de Almirante Brown y General Güemes atravesará tormentas amarillas durante la mañana y la noche, pero sufrirá tormentas de nivel naranja durante la tarde. Solo el noroeste de Almirante Brown y General Güemes mantendrá un nivel amarillo acotado a la tarde.
Santiago del Estero sentirá el paso de las tormentas durante la mañana en los departamentos de Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. Durante la tarde, el mal tiempo se desplazará hacia Figueroa y el oeste de los departamentos Alberdi, Copo, Moreno y Pellegrini.
El temporal se extiende por el Litoral
Tanto en Misiones como en Corrientes, las inclemencias meteorológicas se mantendrán durante casi toda la jornada. Todos los departamentos misioneros, así como la zona norte, centro y sur de Corrientes, registrarán alerta amarilla por tormentas durante la mañana y la noche, la cual ascenderá a alerta naranja en horas de la tarde con riesgo de precipitaciones intensas en cortas duraciones y fuertes ráfagas. En la localidad correntina de Monte Caseros las tormentas se concentrarán únicamente durante la mañana.
El centro del Litoral también experimentará precipitaciones intensas. En la provincia de Santa Fe, los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier, Vera, Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín estarán bajo alerta por tormentas desde la mañana y hasta la tarde. En Entre Ríos, las áreas de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador enfrentarán tormentas por la mañana, mientras que en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay la inestabilidad se extenderá a lo largo del día.
Nevadas y fuertes vientos en la Patagonia
En el sur del país, la provincia de Neuquén registrará vientos fuertes con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en la tarde en gran parte de su territorio cordillerano y del centro-este, afectando a zonas como Zapala, Añelo, Chos Malal y Aluminé. En la cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé se combinarán nevadas matutinas con vientos intensos por la tarde.
Río Negro experimentará nevadas continuas desde la mañana hasta la noche en Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó, además del departamento neuquino de Los Lagos. Más al sur, en Chubut, la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches registrará alerta amarilla por nieve durante la tarde, la cual se intensificará a alerta naranja por la noche con acumulaciones de hasta 60 centímetros. Finalmente, las zonas de meseta de Santa Cruz y el sector no costero de Tierra del Fuego registrarán lluvias persistentes de nivel amarillo a lo largo del día.