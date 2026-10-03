"Se puede remontar": Franco Colapinto habló del castigo en la grilla y reveló la estrategia de Alpine para el domingo en Bahrein

La estrategia enfocada en el domingo

Y es que el plan de Alpine para Franco Colapinto fue claro desde antes de llegar a esta fecha: encontrar el mejor equilibrio del A526 directamente pensado para la competencia. Los 15 lugares de recargo en la grilla de partida —cinco por la sanción de Azerbaiyán y otros diez por cambios en componentes de su unidad de potencia— hicieron que desde el primer entrenamiento libre del viernes la mente estuviera puesta exclusivamente en las 56 vueltas que se darán este domingo, buscando tener un auto listo para avanzar desde el fondo de la hilera.