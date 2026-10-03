"Se puede remontar": Franco Colapinto habló del castigo en la grilla y reveló la estrategia de Alpine para el domingo en Bahrein
A pesar de la doble sanción de 15 puestos que lo obligará a partir desde la penúltima posición (21°) en el Circuito Internacional de Sepang, Franco Colapinto mantiene intactas sus expectativas de cara a las 56 vueltas del domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará 21° este domingo en el GP de Bahréin con Alpine, tras recibir 15 puestos de sanción por cambios en el motor y una penalización previa en Azerbaiyán.
- Alpine priorizó la puesta a punto para el ritmo de carrera y cuidó neumáticos durante la clasificación, previendo de antemano el impacto del castigo en la grilla de partida.
- El piloto argentino buscará avanzar posiciones a lo largo de las 56 vueltas para alcanzar la zona de puntos, confiando en las largas rectas y zonas de frenada del trazado.
Franco Colapinto completó la clasificación del GP de Bahrein con un plan claro y con la necesidad de manejar las presiones impuestas por una doble sanción que truncaba cualquier especulación de resultado esta madrugada. A pesar de conseguir el 15° en la Q2 en el Circuito Internacional de Sepang, el corredor deberá largar en la penúltima posición. Pero las adversidades parecieran no superar al corredor que se mostró optimista de cara a la carrera final.
Logrando un desempeño óptimo e intentando trabajar junto a su compañero, Pierre Gasly, Franco Colapinto llegó a la Q2 luego de haberse metido 10° en la instancia anterior y a cinco milésimas de su compañero. Sin embargo, no pudo avanzar de la segunda etapa donde finalizó 15° mientras que su compañero se metió a la Q3 luego de cerrar en el 9° lugar. Tras el trabajo de esta etapa, el pilarense se manifested muy enfocado en la carrera del domingo así como alentó a que su situación podía dar un giro incluso si era desde el fondo de la parrilla.
“Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Creo que hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos. La FP3 fue muy buena, creo que fue el primer y único momento del fin de semana que hice algo de low fuel. Ahí estuvimos bastante fuertes”, analizó el bonaerense al repasar la etapa previa, en la que logró meterse en el top 10.
La estrategia enfocada en el domingo
Y es que el plan de Alpine para Franco Colapinto fue claro desde antes de llegar a esta fecha: encontrar el mejor equilibrio del A526 directamente pensado para la competencia. Los 15 lugares de recargo en la grilla de partida —cinco por la sanción de Azerbaiyán y otros diez por cambios en componentes de su unidad de potencia— hicieron que desde el primer entrenamiento libre del viernes la mente estuviera puesta exclusivamente en las 56 vueltas que se darán este domingo, buscando tener un auto listo para avanzar desde el fondo de la hilera.
"CREO QUE SE PUEDE REMONTAR": Franco Colapinto y el objetivo de Alpine para la carrera del domingo en el #BahrainGP.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2026
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Esos 15 puestos de caída generaron que la clasificación fuera una instancia que prácticamente no cambiaría nada. Por eso, solo en el tercer ensayo el equipo de Enstone le dio a Colapinto la chance de hacer una vuelta lanzada con poco combustible y se metió noveno, por delante de su compañero Pierre Gasly, demostrando que la velocidad pura estaba presente, aunque no fuera la prioridad en el plan de trabajo del fin de semana.
Búsqueda de puntos desde el fondo de la grilla
Durante la qualy, Alpine planteó la sesión reservando neumáticos frescos para la competencia. Tras superar holgadamente la Q1, Colapinto finalizó 15º, por lo que este domingo partirá 21º, apenas por delante de Arvid Lindblad (quien acarrea 30 lugares de penalización).
“Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera. Se puede remontar, es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas ayudan a generar sobrepasos”, destacó el piloto de Pilar que apunta a pelear por la zona de puntos aprovechando las características del trazado para dar pelea desde el inicio.