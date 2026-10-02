Boca goleó a Unión, estiró su invicto y sueña con la "triple corona"
El “Xeneize” se impuso 3-0 en La Bombonera, llegó a 16 partidos sin perder y quedó tercero en la Zona A con 20 puntos. Además, está en semifinales de la Copa Argentina y la Sudamericana. Leonel Flores marcó un doblete y coronó una semana soñada tras su debut con la Selección Argentina.
Resumen para apurados
- Boca Juniors goleó 3-0 a Unión en La Bombonera por el Torneo Clausura con goles de Di Lollo y Flores, y extendió a 16 partidos su racha invicta en el año.
- Tras quedar eliminado en fase de grupos de la Libertadores, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambió su identidad ofensiva y recuperó la confianza futbolística.
- Con el triunfo, el Xeneize quedó tercero en su zona y se mantiene en semifinales de Copa Argentina y Sudamericana, con la mira puesta en coronar la temporada.
Tocar fondo también puede servir para tomar impulso. Boca lo comprobó durante un 2026 que parecía haberse torcido demasiado pronto. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores significó un golpe difícil de disimular y convirtió al primer semestre en una enorme frustración. Meses después, la realidad es completamente diferente: el “Xeneize” no afloja en ninguno de los tres frentes que todavía tiene abiertos y empieza a permitirse mirar hacia una posible triple corona. El 3-0 sobre Unión fue otra demostración del gran momento.
Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 22 minutos, después de un preciso centro de Leandro Paredes, y Leonel Flores se encargó de liquidar la historia con un doblete en el complemento.
El triunfo dejó a Boca tercero en la Zona A, con 20 puntos, y extendió a 16 partidos su racha invicta entre todas las competencias. Pero la dimensión de su presente aparece cuando se amplía la mirada: también está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana. Tres competencias, tres posibilidades concretas de terminar el año dando una vuelta olímpica.
Nueva identidad
Buena parte de esa transformación lleva la firma de Rodolfo Arruabarrena. Su llegada no modificó únicamente los resultados. Boca recuperó algo que durante buena parte del primer semestre parecía haber perdido: confianza.
Se nota especialmente cuando ataca. La pelota circula con mayor velocidad, aparecen más pases hacia adelante y los futbolistas se muestran menos condicionados por el error. Hay otra decisión para acelerar y también mayor convencimiento para ocupar los espacios en campo rival.
Contra Unión volvió a verse. Boca tomó la iniciativa desde el comienzo, manejó la pelota y encontró la ventaja con una de las armas que también empezó a explotar: la jerarquía de Paredes en la pelota parada. Su envío encontró la cabeza de Di Lollo, que puso el 1-0.
Unión tuvo alguna respuesta y obligó a intervenir a Leandro Brey, pero Boca nunca perdió el control del encuentro. Tampoco se conformó con administrar la diferencia.
Arruabarrena, además, encontró respuestas desde el banco. Cerca de la hora de juego renovó prácticamente todo el frente ofensivo con los ingresos de Flores, Carlos Palacios y Enner Valencia. La decisión terminó dándole resultados.
¿El “niño maravilla”?
El caso de Leonel Flores merece un capítulo aparte. Arruabarrena había decidido mantener a Sebastián Villa desde el comienzo y dejar al juvenil entre los suplentes después de su reciente participación con la Selección Argentina. Cuando llegó su momento, respondió de la mejor manera.
Flores apareció primero para ampliar la ventaja y después volvió a golpear sobre el cierre. Para el 3-0 sacó un remate potente que se clavó junto al palo izquierdo del arquero de Unión y terminó de desatar la fiesta en La Bombonera.
Está en estado de gracia. En cuestión de días vivió una semana espectacular: debutó con la Selección Argentina y regresó a Boca para convertir por duplicado. Su irrupción también representa el momento colectivo. Arruabarrena mueve el banco y encuentra soluciones; aparecen nombres diferentes y el equipo mantiene su funcionamiento.
La obsesión
Boca cambió la cara. Pasó de despedirse prematuramente de la Libertadores a llegar a esta altura del segundo semestre peleando seriamente por todo lo que tiene por delante. El contraste permite entender la magnitud de la recuperación.
Pero también marca el desafío que viene. Competir en tres frentes representa un mérito enorme después de aquel primer semestre. Ganar es lo que terminará convirtiendo la recuperación en una temporada exitosa. Porque Boca puede celebrar los 16 partidos sin perder, su crecimiento futbolístico y haber recuperado una confianza que parecía destruida, pero su historia también eleva inevitablemente la vara.
La triple corona aparece en el horizonte. Boca está en semifinales de dos copas y metido de lleno en la pelea del Clausura. Arruabarrena consiguió que un equipo golpeado volviera a sentirse capaz de competir contra cualquiera.
Después de tocar el piso, Boca volvió a levantarse. Ahora deberá transformar ese impulso en algo tangible. Porque todo lo construido durante este segundo semestre merece reconocimiento, pero para terminar de consolidarlo necesitará levantar, al menos, una copa.