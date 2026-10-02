Boca goleó a Unión, estiró su invicto y sueña con la "triple corona"

Tocar fondo también puede servir para tomar impulso. Boca lo comprobó durante un 2026 que parecía haberse torcido demasiado pronto. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores significó un golpe difícil de disimular y convirtió al primer semestre en una enorme frustración. Meses después, la realidad es completamente diferente: el “Xeneize” no afloja en ninguno de los tres frentes que todavía tiene abiertos y empieza a permitirse mirar hacia una posible triple corona. El 3-0 sobre Unión fue otra demostración del gran momento.