Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

Resumen para apurados
- Diego Cocca expresó que escuchará una oferta para volver a dirigir a Racing en Avellaneda, luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda tras caer en Copa Argentina.
- En TyC Sports, Cocca aclaró que no se autopostula y respaldó al interinato de Romero y Aued. El técnico ya dirigió al club y conquistó el Torneo 2014.
- La dirigencia académica definirá al próximo entrenador, donde la apertura de Cocca lo perfila como una opción de peso por su historia y consenso con los hinchas.
La salida de Juan Pablo Vojvoda después de la eliminación frente a Boca por la Copa Argentina abrió nuevamente el interrogante sobre quién será el próximo entrenador de Racing. En ese escenario apareció un nombre con una historia importante en Avellaneda: Diego Cocca.
Durante una entrevista con TyC Sports, el entrenador fue consultado por la posibilidad de iniciar un tercer ciclo en la “Academia” y reconoció que estaría dispuesto a escuchar una propuesta.
“Siempre que no hay un director técnico en Racing me preguntan. Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing”, expresó.
Cocca evitó ejercer presión sobre la dirigencia y dejó la decisión en manos de quienes conducen el club. “Los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos. Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio”, aseguró.
Cocca aclaró que no busca autopostularse
El entrenador también remarcó el vínculo que mantiene con los hinchas y aseguró que estaría dispuesto a colaborar si consideran que puede hacerlo.
“Ojalá que ellos decidan lo mejor para Racing, si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver. Si no, será otro camino y apoyaremos”, señaló.
Horas más tarde, Cocca buscó aclarar su posición. “No me quiero postular ni nada”, afirmó. Además, respaldó a Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, quienes quedaron al frente del equipo de manera interina. “Son dos personas muy queridas en la institución y les deseo todo lo mejor”, sostuvo.
Cocca ya dirigió dos veces a Racing. En su primer ciclo consiguió el Torneo de Transición 2014 y posteriormente eliminó a Independiente en la Liguilla Pre-Libertadores. Regresó en 2017 y logró la clasificación a la Copa Libertadores.