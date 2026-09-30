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Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

El entrenador reconoció su cariño por la “Academia” y se mostró dispuesto a conversar con la dirigencia tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, aclaró que no pretende autopostularse y respaldó al interinato.

Diego Cocca habló sobre la posibilidad de jugar en Racing.
Diego Cocca habló sobre la posibilidad de jugar en Racing.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Cocca expresó que escuchará una oferta para volver a dirigir a Racing en Avellaneda, luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda tras caer en Copa Argentina.
  • En TyC Sports, Cocca aclaró que no se autopostula y respaldó al interinato de Romero y Aued. El técnico ya dirigió al club y conquistó el Torneo 2014.
  • La dirigencia académica definirá al próximo entrenador, donde la apertura de Cocca lo perfila como una opción de peso por su historia y consenso con los hinchas.
Resumen generado con IA

La salida de Juan Pablo Vojvoda después de la eliminación frente a Boca por la Copa Argentina abrió nuevamente el interrogante sobre quién será el próximo entrenador de Racing. En ese escenario apareció un nombre con una historia importante en Avellaneda: Diego Cocca.

Durante una entrevista con TyC Sports, el entrenador fue consultado por la posibilidad de iniciar un tercer ciclo en la “Academia” y reconoció que estaría dispuesto a escuchar una propuesta.

“Siempre que no hay un director técnico en Racing me preguntan. Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing”, expresó.

Cocca evitó ejercer presión sobre la dirigencia y dejó la decisión en manos de quienes conducen el club. “Los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos. Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio”, aseguró.

Cocca aclaró que no busca autopostularse

El entrenador también remarcó el vínculo que mantiene con los hinchas y aseguró que estaría dispuesto a colaborar si consideran que puede hacerlo.

“Ojalá que ellos decidan lo mejor para Racing, si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver. Si no, será otro camino y apoyaremos”, señaló.

Horas más tarde, Cocca buscó aclarar su posición. “No me quiero postular ni nada”, afirmó. Además, respaldó a Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, quienes quedaron al frente del equipo de manera interina. “Son dos personas muy queridas en la institución y les deseo todo lo mejor”, sostuvo.

Cocca ya dirigió dos veces a Racing. En su primer ciclo consiguió el Torneo de Transición 2014 y posteriormente eliminó a Independiente en la Liguilla Pre-Libertadores. Regresó en 2017 y logró la clasificación a la Copa Libertadores. 

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