Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

“Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, resaltó Caputo. El funcionario nacional participó del 62 Coloquio de IDEA a través de una entrevista grabada con anticipación, ya que se encontraba en París, Francia, en el marco de la Argentina week junto al presidente Javier Milei.