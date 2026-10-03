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Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”

Confirmó que seguirá adelante con las reformas estructurales.

Luis Caputo.
Luis Caputo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo atribuyó ayer ante el Coloquio de IDEA la suba del riesgo país a un shock internacional y al temor inversor por un eventual regreso al pasado.
  • Desde París, el ministro detalló que el índice trepó a 600 puntos por el escenario externo y ratificó que mantendrá la disciplina fiscal sin convalidar devaluaciones.
  • El Palacio de Hacienda proyecta reformas impositivas y previsionales para sostener la competitividad económica y afianzar la confianza empresarial hacia el futuro.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró ayer que la suba del riesgo país se dio en gran parte por el “temor a volver al infierno” que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un “shock externo bastante brutal”.

“Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, resaltó Caputo. El funcionario nacional participó del 62 Coloquio de IDEA a través de una entrevista grabada con anticipación, ya que se encontraba en París, Francia, en el marco de la Argentina week junto al presidente Javier Milei.

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“Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, consideró el titular del Palacio de Hacienda. Ante los empresarios reunidos en IDEA, Caputo aseguró que el gobierno va a “continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo”, entre las que nombró: “Continuar bajando impuestos, regulaciones, infraestructura y bajando el costo financiero”.  Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque -a su entender- “la devaluación es solo sueldos miserables para la gente”.

“Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano”, enfatizó el ministro de Economía, y agregó un mensaje a los empresarios: “tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.

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“Lo más importante para mí es que se logró una estabilidad económica habiendo heredado una situación económica en donde realmente absolutamente nadie pensaba que esto era posible”, indicó. Pero agregó que “casi lo más importante” fue conseguirlo “respetando la propiedad privada”, sin atropellarla y “respetando la santidad de los contratos”.

Reforma previsional

En tanto, se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que será “la última” de las modificaciones, ya que hay que “entender los recursos con los que el país cuenta”. En ese sentido, consideró que es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados” que no tenían aportes.

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Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda prometió avanzar en una reforma tributaria, luego de las elecciones del año que viene. l jefe de Hacienda calificó como “desastrosa” a la estructura impositiva actual y aseguró que existe “una cantidad de impuestos absurda”. En ese sentido, llamó a los gobernadores e intendentes a sumarse al cambio y señaló que los tributos más distorsivos son, precisamente, los que cobran las provincias y los municipios. “Eso es lo que más hiere la competitividad hoy en la Argentina”, afirmó Caputo ante los empresarios reunidos en Mar del Plata.


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