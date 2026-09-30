Luis Caputo: “No esperamos volatilidad cambiaria, pero nos preparamos”

Contra Kicillof

Caputo, por otro lado, arremetió contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como el “anticristo”. Asimismo, les pidió a los jubilados que valoren el nivel de ingresos que tienen actualmente porque subieron “14%” desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, mientras que en el gobierno anterior habían caído 40%. Durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas, el ministro aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.