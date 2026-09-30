Luis Caputo: “No esperamos volatilidad cambiaria, pero nos preparamos”

Resumen para apurados
- El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó volatilidad cambiaria hacia 2027 y rechazó devaluar, al defender ayer el plan oficial ante financistas para dar previsibilidad.
- La postura oficial surge ante la suba del riesgo país. El Palacio de Hacienda destacó la baja base monetaria y la extensión de vencimientos de la deuda en pesos.
- El Gobierno proyecta que el Banco Central sumará reservas gracias al RIGI y al superávit comercial, buscando garantizar la estabilidad durante el ciclo electoral de 2027.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió ayer el plan económico del Gobierno y volvió a asegurar que no habrá volatilidad en el dólar durante 2027, pese a las señales que siguen con atención los analistas por la suba del riesgo país y la presión sobre el mercado cambiario. “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó el jefe de Hacienda, en medio de la tensión que atraviesan los mercados y de la suba del riesgo país a máximos en seis meses.
Caputo también cuestionó a quienes reclaman una devaluación. “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”, dijo.
El ministro indicó que el modelo económico está generando y seguirá generando dólares, una de las claves de la estrategia oficial para sostener el esquema cambiario. “Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir”, indicó. Así, volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y descartó que el escenario electoral de 2027 vaya a derivar necesariamente en una mayor volatilidad cambiaria.
Contra Kicillof
Caputo, por otro lado, arremetió contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como el “anticristo”. Asimismo, les pidió a los jubilados que valoren el nivel de ingresos que tienen actualmente porque subieron “14%” desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, mientras que en el gobierno anterior habían caído 40%. Durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas, el ministro aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante el electoral 2027.
Caputo estimó que el Banco Central podría comprar hasta U$S 30.000 millones en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda. A su vez, descartó un “plan platita” porque está probado que “no funciona”.
“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.
Al explicar los problemas que se pueden presentar con el dólar, el titular del Palacio de Hacienda mencionó cuatro razones:
• “Estamos en los niveles más bajos históricos de la base monetaria. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares sepa que la cantidad de pesos es limitada”.
• “En el último año hemos logrado alargar los vencimientos de la deuda en pesos, que pasó a post elecciones de 15% a un nivel cercano al 45%. Lo que queda antes de las elecciones es el working capital”.
•“Ahora, no sólo hay dólares para las empresas y para recomponer reservas del base Banco Central, sino para que la gente pueda comprar y las empresas cubrir sus necesidades. Teníamos una meta implícita de compra de U$S 10.000 millones con el FMI y a la situación actual vamos a estar cerca de los U$S 20.000 millones. Además estamos en la posición de futuros prácticamente en cero”.
•“Esperamos que pueda haber una presión adicional por U$S 7.000 millones, sin tener en cuenta los stocks. Sólo por impacto de inversiones en RIGI e incrementos de balanza comercial tendríamos U$S 9.000 millones contra U$S 7.000 millones. Estamos en una posición confortable”.