Negociación en Nicaragua, ante la crisis electoral

Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron crear un grupo voluntario de miembros para intentar un diálogo con Nicaragua, aislada políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno. Nicaragua es gobernada por el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ortega anunció hace meses que dejaría de celebrar elecciones. A inicios de septiembre, la Asamblea nicaragüense excluyó a la oposición mediante una reforma electoral.