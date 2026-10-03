Casi 6 millones de niños refugiados no fueron a la escuela

“La educación es una protección. También es un camino hacia las oportunidades y la autonomía”, declaró Barham Salih, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. “En este periodo de fuerte presión sobre la financiación de la ayuda humanitaria y al desarrollo, los recortes en educación corren el riesgo de hacer retroceder décadas de inversiones colectivas y de cerrar oportunidades para toda una generación de jóvenes”, advirtió. El ex presidente iraquí, que fue él mismo refugiado, subrayó que, al considerar su propia vida, la educación le había dado oportunidades.