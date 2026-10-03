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Casi 6 millones de niños refugiados no fueron a la escuela

Un informe de la ONU consigna el retroceso que causa el recorte de los programas de ayuda.

Casi 6 millones de niños refugiados no fueron a la escuela
Hace 2 Hs

GINEBRA, Suiza.- Unos 5,8 millones de niños refugiados no fueron escolarizados en 2025, indicó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y advirtió que los recortes presupuestarios de programas de ayuda pueden agravar la situación.

Según Acnur, 44% de los 13,1 millones de niños refugiados en edad escolar no pudieron asistir a la escuela en 2025.

Si bien el 65% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria recibió educación en 2025, solo 32% de los adolescentes en edad de cursar la enseñanza secundaria estuvo escolarizado, según el Acnur. Solo el 11% estuvo inscrito en la enseñanza superior.

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“La educación es una protección. También es un camino hacia las oportunidades y la autonomía”, declaró Barham Salih, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. “En este periodo de fuerte presión sobre la financiación de la ayuda humanitaria y al desarrollo, los recortes en educación corren el riesgo de hacer retroceder décadas de inversiones colectivas y de cerrar oportunidades para toda una generación de jóvenes”, advirtió. El ex presidente iraquí, que fue él mismo refugiado, subrayó que, al considerar su propia vida, la educación le había dado oportunidades.

Voz de alarma

El martes, el Acnur dio la voz de alarma, al advertir que cerca de 8,3 millones de refugiados y desplazados corrían el riesgo de perder el acceso a una ayuda vital debido a drásticos recortes en la financiación.

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