River piensa en Bono ante una posible salida de Santiago Beltrán

Resumen para apurados
- River Plate analiza sondear al arquero marroquí Yassine Bounou para el próximo mercado de pases ante una eventual venta millonaria del titular Santiago Beltrán a Europa.
- Beltrán, de 21 años, interesa a clubes como Juventus y Manchester City tras un gran año. Bono, confeso hincha del club, tiene contrato vigente con Al-Hilal hasta 2028.
- Aunque la prioridad de River es renovar a Beltrán hasta 2029, su salida forzaría una gestión económica compleja para fichar a Bono como reemplazo de jerarquía internacional.
River comenzó a anticiparse a un escenario que podría concretarse en el próximo mercado de pases. Ante la posibilidad de recibir una importante oferta por Santiago Beltrán, la dirigencia tiene en carpeta a Yassine Bounou como una de las alternativas para ocupar el arco.
Beltrán, de 21 años, atraviesa un gran momento y terminó de consolidarse como titular. Durante la temporada acumuló 15 vallas invictas en 38 partidos, rendimiento que despertó el interés de clubes europeos como Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid.
La prioridad de River es renovar su contrato, actualmente vigente hasta fines de 2027, y extenderlo hasta diciembre de 2029. Sin embargo, en Núñez contemplan que pueda aparecer una propuesta millonaria difícil de rechazar.
Frente a esa posibilidad aparece “Bono”. El arquero marroquí tiene 35 años, es titular en Al-Hilal y mantiene contrato con el conjunto de Arabia Saudita hasta mediados de 2028. Por ese motivo, una eventual operación presentaría importantes dificultades económicas.
Por el momento, River no inició negociaciones formales y su nombre aparece como una alternativa.
El vínculo sentimental de Bono con el “Millonario” es conocido. Estuvo presente como hincha en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y también acompañó al equipo en el Mundial de Clubes 2015. Incluso llamó Ariel a su perro en homenaje a Ariel Ortega.