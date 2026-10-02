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River piensa en Bono ante una posible salida de Santiago Beltrán

El arquero marroquí aparece como una alternativa de jerarquía si el joven titular es transferido al fútbol europeo. Por ahora no existen negociaciones formales.

Bono con la camiseta de River junto a otros compañeros argentinos en Sevilla.
Bono con la camiseta de River junto a otros compañeros argentinos en Sevilla.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate analiza sondear al arquero marroquí Yassine Bounou para el próximo mercado de pases ante una eventual venta millonaria del titular Santiago Beltrán a Europa.
  • Beltrán, de 21 años, interesa a clubes como Juventus y Manchester City tras un gran año. Bono, confeso hincha del club, tiene contrato vigente con Al-Hilal hasta 2028.
  • Aunque la prioridad de River es renovar a Beltrán hasta 2029, su salida forzaría una gestión económica compleja para fichar a Bono como reemplazo de jerarquía internacional.
Resumen generado con IA

River comenzó a anticiparse a un escenario que podría concretarse en el próximo mercado de pases. Ante la posibilidad de recibir una importante oferta por Santiago Beltrán, la dirigencia tiene en carpeta a Yassine Bounou como una de las alternativas para ocupar el arco.

Beltrán, de 21 años, atraviesa un gran momento y terminó de consolidarse como titular. Durante la temporada acumuló 15 vallas invictas en 38 partidos, rendimiento que despertó el interés de clubes europeos como Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid.

La prioridad de River es renovar su contrato, actualmente vigente hasta fines de 2027, y extenderlo hasta diciembre de 2029. Sin embargo, en Núñez contemplan que pueda aparecer una propuesta millonaria difícil de rechazar.

Frente a esa posibilidad aparece “Bono”. El arquero marroquí tiene 35 años, es titular en Al-Hilal y mantiene contrato con el conjunto de Arabia Saudita hasta mediados de 2028. Por ese motivo, una eventual operación presentaría importantes dificultades económicas.

Por el momento, River no inició negociaciones formales y su nombre aparece como una alternativa.

El vínculo sentimental de Bono con el “Millonario” es conocido. Estuvo presente como hincha en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y también acompañó al equipo en el Mundial de Clubes 2015. Incluso llamó Ariel a su perro en homenaje a Ariel Ortega.

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