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Atlético de Madrid puso la mira en Santiago Beltrán y River ya fijó su precio

El arquero de 21 años aparece como una alternativa para suceder a Jan Oblak en el conjunto español. Aunque todavía no hubo contactos, River pretende partir de una base de 15 millones de euros.

Santiago Beltrán, arquero de River.
Santiago Beltrán, arquero de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético de Madrid sondea al arquero de River, Santiago Beltrán, para reemplazar a Jan Oblak, por lo que el club argentino fijó su pase en 15 millones de euros.
  • Beltrán se consolidó como titular en River y llegó a la Selección nacional. El club busca extender su contrato, vigente hasta 2027, para negociar en mejores condiciones.
  • Una eventual venta obligará a River a buscar un arquero de jerarquía en el mercado, mientras Atlético de Madrid proyecta la sucesión de Oblak tras 12 años en el club.
Resumen generado con IA

El presente de Santiago Beltrán comienza a despertar interés en Europa. El arquero de River aparece en el radar del Atlético de Madrid, que analiza alternativas ante una posible reestructuración de su arco y el eventual cierre del ciclo de Jan Oblak.

Beltrán, que cumplirá 22 años el próximo 4 de octubre, logró afianzarse como titular indiscutido en River y sus actuaciones también lo llevaron a ser convocado a la Selección para disputar encuentros amistosos internacionales.

Desde la prensa española señalan que el juvenil es una alternativa concreta para el equipo dirigido por Diego Simeone en caso de que termine la etapa de Oblak, quien lleva 12 años en la institución madrileña.

River quiere renovar su contrato

Por el momento no existieron contactos directos entre los clubes, aunque en Núñez ya establecieron una referencia económica ante un posible avance durante el próximo mercado de pases: la base de negociación sería de 15 millones de euros.

El contrato de Beltrán con River finaliza en diciembre de 2027 y una de las prioridades de la dirigencia es extender ese vínculo. El objetivo es asegurar mejores condiciones ante una eventual transferencia y evitar que el paso del tiempo condicione una futura negociación.

Una posible salida también obligaría al “Millonario” a revisar su planificación para el puesto. Si bien está definida la continuidad de Ezequiel Centurión, River tendría que buscar en el mercado un arquero capaz de asumir inmediatamente la titularidad.

Entre los nombres que trascendieron como posibles alternativas aparecen Bono y Agustín Rossi, con pasado en Boca. Sin embargo, hasta el momento no existen gestiones oficiales por ninguno de los dos.

Mientras Atlético de Madrid sigue de cerca su situación, River buscará adelantarse y renovar el contrato de una de las piezas que logró consolidarse en su equipo titular.

    

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