La Fiscalía busca determinar si Adorni controló las cuentas de Bitcoin con las que justificó casi U$S 600.000

Las 29 preguntas sobre las operaciones con Bitcoin

Uno de los puntos del nuevo pedido de la fiscalía resume el estado actual de la investigación. Allí se señala que las ocho direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También se indica que los movimientos registrados coinciden con los informados por la defensa y que la verificación criptográfica realizada tuvo resultado positivo.