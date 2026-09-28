Política

Caso Adorni: Pollicita pidió peritar ocho billeteras de bitcoin para verificar si eran de su propiedad

El fiscal federal solicitó comprobar técnicamente la titularidad de las direcciones de criptomonedas del exjefe de Gabinete nacional.

INVESTIGACIÓN. El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas en la causa que involucra a Adorni
INVESTIGACIÓN. El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas en la causa que involucra a Adorni ARCHIVO
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Justicia peritar ocho billeteras de bitcoin de Manuel Adorni para verificar el origen de fondos con los que justificó gastos en efectivo.
  • La medida incluye un peritaje con claves privadas y el levantamiento del secreto fiscal, tras detectarse inconsistencias en la justificación patrimonial del exfuncionario y su esposa.
  • El resultado del peritaje y los informes de Anses serán clave para reconstruir el patrimonio histórico de la pareja y determinar posibles responsabilidades penales en la causa.
Resumen generado con IA

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió realizar una verificación técnica sobre ocho direcciones de billeteras bitcoin que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni informó como propias y de las que, según declaró, obtuvo U$S 591.544,61 que utilizó para afrontar en efectivo distintos gastos desde su llegada a la función pública, en diciembre de 2023.

La medida busca determinar si esas billeteras pertenecían efectivamente a Adorni durante el período en el que, de acuerdo con su justificación patrimonial, invirtió U$S 199.883,20 provenientes de ahorros propios y de su esposa, Bettina Angeletti, acumulados antes de su ingreso a la función pública.

Para comprobar la titularidad, Pollicita dispuso un procedimiento criptográfico supervisado y solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice formalmente su realización. El defensor de Adorni, Matías Ledesma, fue citado para participar de la apertura de un sobre lacrado que contendría las claves privadas de las ocho direcciones.

Una vez autorizada la medida, el abogado deberá concurrir a la fiscalía junto con un perito de parte, con el sobre y una computadora portátil propia. El especialista de la defensa ingresará a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y firmará un mensaje en cada una de las direcciones de bitcoin.

Posteriormente, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizará una verificación criptográfica para comprobar las firmas obtenidas y dejará constancia del resultado correspondiente a cada una de las ocho direcciones.

Todo el procedimiento será grabado y se deberán preservar las claves privadas, que permanecerán bajo acceso exclusivo de la defensa técnica, según estableció la fiscalía.

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La investigación sobre el patrimonio

La medida forma parte de una ampliación de la investigación sobre los ingresos y el patrimonio de Adorni y Angeletti, a partir de las explicaciones presentadas por la defensa en respuesta al requerimiento de justificación patrimonial formulado por Pollicita, consignó el sitio Infobae.

El fiscal también pidió levantar el secreto fiscal de ambos para determinados períodos, con el objetivo de reconstruir su situación patrimonial e ingresos.

Las nuevas medidas fueron dispuestas luego de que Adorni respondiera un requerimiento de 20 puntos en el que se habían señalado inconsistencias. Según la explicación de su defensa, buena parte de los gastos realizados en efectivo fueron afrontados con las ganancias obtenidas a través de criptomonedas y con dólares que, según declaró, mantenía en su domicilio sin declarar.

Pollicita consideró que, debido a que la defensa atribuyó el capital utilizado a partir de 2014 a un ahorro familiar generado con anterioridad mediante la actividad profesional de ambos cónyuges, corresponde reconstruir los ingresos y el patrimonio del matrimonio desde el inicio de su vida económica activa.

En ese marco, el fiscal solicitó a la Anses la historia laboral de Adorni y Angeletti. El pedido incluye los aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y la actividad autónoma o monotributista.

También se requirió información sobre prestaciones, asignaciones o ingresos que figuren a nombre de ambos.

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