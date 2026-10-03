Folclore: Martín Rivas reivindica su idea de “Soñar despierto”

“Hay canciones que no solo se escuchan... se sienten como volver a casa”, afirma Martín Rivas para convocar al espectáculo “Soñar despierto”, que ofrecerá esta noche, desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550).
El cantautor tucumano inició su camino en la música desde joven, integrando diversos grupos folclóricos con los que recorrió escenarios y festivales en todo el país. “Este recital significa cumplir un sueño que venía forjando desde chico, desde que toqué por primera vez la guitarra que me regaló mi hermano mayor Pablo. Entonces ya me empecé a imaginar en los escenarios, pero recién hoy, a los 41 años, puedo concretar mi primer teatro; es cumplir un objetivo y espero que sea el primero de muchos”, confiesa a LA GACETA.
El repertorio elegido trabaja con lo tradicional con autores tucumanos contemporáneos como Flavio Cruz, aunque también hay un paso por clásicos de Atahualpa Yupanqui y por canciones propias como la que le da nombre al show, dedicada a su padre: “es un homenaje que le hago; físicamente ya no me acompaña, pero está siempre presente con nosotros”. “Estamos tratando de que el público se involucre un poco con nuestra propuesta y conozca de qué se trata lo que hacemos, de por qué escribimos lo que escribimos. Tratamos de ser respetuosos y que no sea simplemente una melodía linda, sino que cuente historias, que nombre paisajes y personajes de Tucumán”, añade.
Afirmación
El título encierra, además, una afirmación. “Siempre estoy soñando conque se me vayan dando un poco más las cosas en esta profesión; somos artistas independientes y nos cuesta muchísimo poder hacer circular nuestra música hasta los escenarios”, afirma.
Detrás de la función hay un intenso trabajo previo, que incluye el trabajo en el Estudio Rojo para un audiovisual. “Llevarlo al vivo es un desafío, siempre tratando de crecer desde lo musical”, admite. Pero todo concluye con una idea vital: “volver a mi casa es todo, encontrarme con mi familia, con mi hijo y con mis seres queridos, es lo más satisfactorio”.