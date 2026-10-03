Folclore: Martín Rivas reivindica su idea de “Soñar despierto”

El repertorio elegido trabaja con lo tradicional con autores tucumanos contemporáneos como Flavio Cruz, aunque también hay un paso por clásicos de Atahualpa Yupanqui y por canciones propias como la que le da nombre al show, dedicada a su padre: “es un homenaje que le hago; físicamente ya no me acompaña, pero está siempre presente con nosotros”. “Estamos tratando de que el público se involucre un poco con nuestra propuesta y conozca de qué se trata lo que hacemos, de por qué escribimos lo que escribimos. Tratamos de ser respetuosos y que no sea simplemente una melodía linda, sino que cuente historias, que nombre paisajes y personajes de Tucumán”, añade.