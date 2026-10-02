Un cisnerista cruzó a Monteros, Chahla habló del empleo y surgen iniciativas de diálogo y escucha

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Resumen para apurados
- En Tucumán, la interna política sumó cruces luego de que el cisnerismo cuestionara a Darío Monteros, mientras Rossana Chahla debatió sobre empleo municipal.
- Las tensiones reflejan disputas de poder en el oficialismo provincial entre sectores afines a Osvaldo Jaldo, Juan Manzur y la intendencia capitalina.
- El escenario anticipa reacomodamientos políticos y mayores rispideces en el peronismo tucumano de cara a la gobernabilidad y el armado legislativo.
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