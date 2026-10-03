Teatro: bajan de cartel las obras “Mi padre” y “Basural 405”

“Basural 405” (foto) tendrá hoy a las 20 su última función en la Sala Ross (Laprida 135), con las actuaciones de Flor Melano, Tata Viscido y Gerónimo Mohedano y dirección de Viviana Perea, a partir de un entrenamiento corporal de Gonzalo Véliz.
La historia transcurre en un basural donde Churro y el Ñata, dos perros acostumbrados a sobrevivir entre los desechos, ven alterada su rutina con la llegada de Monsieur Plume, un pollo que logra escapar de un criadero. El encuentro comienza marcado por la desconfianza, pero con el paso del tiempo los tres personajes comparten sus historias y construyen una relación basada en el conocimiento, la confianza y la amistad. A partir de ese vínculo aparecen preguntas sobre el abandono, los sueños, la libertad y la posibilidad de imaginar un futuro diferente. La propuesta plantea también una mirada sobre la relación entre los seres humanos y los animales, en un planteo para toda la familia.
Otra obra que se despide hoy de los escenarios tucumanos es la premiada “Mi padre: cuando el amor todo lo puede”, que estará a las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), con las actuaciones de Mariano Fernández y Miguel Jordán. El texto, escrito y dirigido por Fernández, aborda el vínculo filial “en una historia donde los sentimientos y las sensaciones emergen a flor de piel en el amor de un padre cuidando a su hijo y en el de su hijo, amando y cuidando a su padre”. Todo transita sobre el escenario “cuando los roles se invierten y cualquier cosa puede suceder”, adelantan.