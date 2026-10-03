Teatro: bajan de cartel las obras “Mi padre” y “Basural 405”

La historia transcurre en un basural donde Churro y el Ñata, dos perros acostumbrados a sobrevivir entre los desechos, ven alterada su rutina con la llegada de Monsieur Plume, un pollo que logra escapar de un criadero. El encuentro comienza marcado por la desconfianza, pero con el paso del tiempo los tres personajes comparten sus historias y construyen una relación basada en el conocimiento, la confianza y la amistad. A partir de ese vínculo aparecen preguntas sobre el abandono, los sueños, la libertad y la posibilidad de imaginar un futuro diferente. La propuesta plantea también una mirada sobre la relación entre los seres humanos y los animales, en un planteo para toda la familia.