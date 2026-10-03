Congreso de drones: “Es tremendo lo que se viene para el futuro inmediato”

“Para la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) este Congreso Internacional de Drones significó algo muy bueno, ya que, si bien hay mucha información respecto de los drones, fue muy positivo haber dado el puntapié inicial para contar con un lugar donde se presenten las tecnologías que puedan llegar en torno al uso de drones y de la inteligencia artificial. Como institución relacionada con las actividades agropecuarias nos sirve un montón y puede servir mucho para la producción agropecuaria”, señalaron las autoridades de la entidad ruralista.