Congreso de drones: “Es tremendo lo que se viene para el futuro inmediato”

“Para la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) este Congreso Internacional de Drones significó algo muy bueno, ya que, si bien hay mucha información respecto de los drones, fue muy positivo haber dado el puntapié inicial para contar con un lugar donde se presenten las tecnologías que puedan llegar en torno al uso de drones y de la inteligencia artificial. Como institución relacionada con las actividades agropecuarias nos sirve un montón y puede servir mucho para la producción agropecuaria”, señalaron las autoridades de la entidad ruralista.
Añadieron que si bien el congreso estuvo dirigido a todas las actividades en las cuales puede usarse esta tecnología, el solo hecho de ver el gran interés que despertó todo lo relacionado con los drones fue, para la SRT, excelente. “Es tremendo lo que se viene para el futuro inmediato, pero ya en el presente lo que vimos nos sorprendió a todos”, indicaron.
Desde la entidad remarcaron que el uso de drones en las distintas aplicaciones debe seguir evolucionando y mejorando, de la mano de normativas que respeten el medio ambiente y que se apliquen de manera responsable, para evitar accidentes que perjudiquen al usuario, al productor o a cualquier persona. “Es un aspecto en el que se debe trabajar muy a conciencia, para que el uso de drones sea un gran beneficio para el sector”, concluyeron.