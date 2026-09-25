“Memorias de Fe”: la ofrenda fotográfica que llegó a los pies de la Virgen Generala

Resumen para apurados
- Durante la fiesta de la Virgen de la Merced en Tucumán, se entregó al Archivo del Arzobispado el libro "Memorias de Fe" para recordar el Congreso Eucarístico Nacional de 2016.
- La obra, impulsada por Mariela Reche y Patricia Alberó, reúne 90 fotos del histórico congreso realizado hace una década en el marco del Bicentenario de la Independencia argentina.
- El proyecto busca preservar el archivo histórico de la Iglesia local y transmitir la memoria de este hito de fe a las nuevas generaciones que no vivieron el acontecimiento.
Entre las ofrendas de hoy en la fiesta de la Virgen de la Merced hubo una que recuerda la historia a través de imágenes. Durante el ofrecimiento fue entregado al Archivo del Arzobispado de Tucumán el libro fotográfico "Memorias de Fe", que reúne escenas del XI Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en la provincia hace 10 años. La obra nació como una muestra y se convirtió en libro en el marco de la Memoria Agradecida, la propuesta con la que la Iglesia tucumana recuerda aquel encuentro.
"Memorias de Fe es mucho más que una muestra fotográfica", explicó Mariela Reche, licenciada en Comunicación y responsable de la propuesta, que fue quien transformó la muestra en libro. Para ella, volver sobre aquellas imágenes significa recuperar uno de los acontecimientos más importantes que vivió la Iglesia tucumana y argentina en las últimas décadas. Se trata de una recopilación de alrededor de 90 fotos divididas en 8 ejes temáticos.
El Congreso se celebró en 2016, año que trascendió por el marco del Bicentenario de la Independencia. "En esas fotografías se encuentran la fe y la historia: la Iglesia peregrina, la Eucaristía y un pueblo que, en un momento trascendente para la Argentina, volvió a reunirse alrededor de Jesucristo", señaló Reche.
El recorrido, que organizó junto a la licenciada Patricia Alberó, se estructura en distintos ejes. Entre ellos figuran Jesús Eucaristía, el Pueblo de Dios, la piedad popular, las celebraciones litúrgicas,y muchas otras. Según la representante, cada imagen guarda mucho más que un instante: rostros, gestos, encuentros y la presencia de un pueblo que caminó unido.
Un recuerdo para todos
La propuesta apunta a dos públicos. Quienes participaron del Congreso podrán reconocerse y reencontrarse con lo que sintieron hace una década. Pero la mirada también está puesta en los más jóvenes. "Quien no estuvo, un joven que entonces era un niño, o incluso las nuevas generaciones, podrá descubrir qué ocurrió en Tucumán y comprender que la fe también se transmite a través de la memoria", sostuvo.
Para Reche, las imágenes no son un registro estático. "Una fotografía puede detener un instante, pero también puede volver a ponerlo en movimiento en el corazón de quien la contempla", describió. Si la obra logra despertar una oración, un recuerdo o una pregunta, agregó, habrá cumplido su verdadera misión.
Un servicio desde la profesión
La portavoz fue la responsable de las estrategias de prensa y comunicación del Congreso en 2016. Para ella, volver sobre ese material tiene un sentido particular. "Muchas veces pensamos que servir es solamente estar en los grandes lugares o realizar grandes acciones; sin embargo, también se sirve preservando una imagen, contando una historia y evitando que la memoria de un pueblo se pierda", reflexionó.
Poder conservar y transmitir esa parte de la historia de la Iglesia, concluyó, es "un privilegio, una enorme responsabilidad y, sobre todo, una gracia". (Producción periodística: Valentina Aranda Zóttola)