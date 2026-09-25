“Memorias de Fe”: la ofrenda fotográfica que llegó a los pies de la Virgen Generala

Entre las ofrendas de hoy en la fiesta de la Virgen de la Merced hubo una que recuerda la historia a través de imágenes. Durante el ofrecimiento fue entregado al Archivo del Arzobispado de Tucumán el libro fotográfico "Memorias de Fe", que reúne escenas del XI Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en la provincia hace 10 años. La obra nació como una muestra y se convirtió en libro en el marco de la Memoria Agradecida, la propuesta con la que la Iglesia tucumana recuerda aquel encuentro.