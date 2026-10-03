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El Senasa actualiza el programa contra la lobesia botrana

Esta plaga ataca principalmente el cultivo de vid, por lo que se la conoce comúnmente como “la polilla de la vid”.

El Senasa actualiza el programa contra la lobesia botrana
Hace 6 Hs

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizaron los lineamientos del Programa Nacional de Lobesia botrana, con el fin de adecuar sus procedimientos y herramientas de gestión a las necesidades actuales de prevención de la plaga.

Entre sus principales aspectos se encuentra la actualización del Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para el mercado interno de uva en fresco, que permite el movimiento de fruta sin tratamiento cuarentenario cuando se cumplen las condiciones establecidas en el sistema. La inscripción se realizará mediante una declaración jurada a través de la plataforma SIG Trámites del Senasa.

Asimismo, se actualiza el Plan de Contingencia para Lobesia botrana, que establece las acciones fitosanitarias a implementar ante detecciones de la plaga en áreas libres y contempla los procedimientos para responder ante situaciones de alerta y de emergencia fitosanitaria.

Por otra parte, se incorpora al mismo cuerpo normativo la solicitud de autorización de importación de compuestos de feromonas destinados al control de Lobesia botrana, cuyo trámite deberá realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con la documentación correspondiente.

La nueva normativa mantiene además los componentes de control, de vigilancia, de fiscalización, de capacitación, de comunicación y de investigación y transferencia de tecnología que estructuran el Programa Nacional, al tiempo que continúa el trabajo sanitario que se desarrolla en las distintas áreas productivas.

La lobesia botrana es una plaga que ataca principalmente el cultivo de vid, por lo que se la conoce comúnmente como “la polilla de la vid”. Produce daños directos: provoca pérdidas en los volúmenes de producción y menor rendimiento por planta, y afecta además la calidad de la fruta, tanto para consumo en fresco como para vinificación.

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