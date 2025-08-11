Con “Canción animal”, Soda Stereo alcanza el podio

El álbum fue un éxito rotundo, vendiendo más de 500.000 copias solo en Argentina y consolidando la popularidad de la banda a nivel latinoamericano. El corolario de todo lo que significó “Canción animal” y su penetración en el calor y color de la música popular argentina se resume en el show que brindaron en la Avenida 9 de Julio en diciembre de 1991. Más de 250 mil personas asistieron al recital que cerró la imborrable época de la banda.