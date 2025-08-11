Con “Canción animal”, Soda Stereo alcanza el podio

Hace 35 años se publicaba uno de los álbumes más exitosos de Soda Stereo, “Canción animal”, que logró el puesto número 2 de los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano, y el puesto 9° de los mejores 100 álbumes del rock argentino por la Rolling Stones.
El álbum fue un éxito rotundo, vendiendo más de 500.000 copias solo en Argentina y consolidando la popularidad de la banda a nivel latinoamericano. El corolario de todo lo que significó “Canción animal” y su penetración en el calor y color de la música popular argentina se resume en el show que brindaron en la Avenida 9 de Julio en diciembre de 1991. Más de 250 mil personas asistieron al recital que cerró la imborrable época de la banda.
En 1990, Soda Stereo ya era una de las bandas más importantes de la Argentina, con proyección a nivel latinoamericano y se viví en la juventud una verdadera “sodamanía”. El 7 de agosto de aquel año, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti publicaron su quinto trabajo de estudio con canciones que se convirtieron en himnos como “De música ligera”, “Hombre al agua”, “Sueles dejarme solo”, “Un Millón de Años Luz”, “Entre Caníbales”, “Té para tres”, más el track que le dio nombre al disco.
Cansados
Cuando grabaron el disco los integrantes venían muy cansados de tantas giras a finales de 1989, que había causado un importante agotamiento del cual necesitaban tomar un descanso a tanta exposición y exceso. Gustavo Cerati recientemente separado de su esposa, tuvo como solución recluirse en la casa de sus padres y desde allí planificar el siguiente álbum.
Pero para eso decidió volver a las raíces de sus influencias musicales: con guitarras poderosas influenciadas por el sonido de los ’70, con guiños a grupos como Pescado Rabioso, Color Humano y Vox Dei. Buscó a amigos de sus inicios como Daniel Melero, para ayudarlo con la composición de las canciones y tomo hechos que lo conmocionaron en aquellos tiempos. Melero, Tweety González, Andrea Álvarez y Pedro Aznar participaron en la grabación en Estados Unidos.
Un disco que escandalizó con su tapa en varios países de América Latina que recién salía del oscurantismo de dictaduras militares y sin embargo la imagen de dos leones apareándose demostraba que del todo no se había retirado la censura clerical y conservadoramente moral.