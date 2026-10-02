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¿Qué compraron los tucumanos, autos 0 km o usados? Así se movió el mercado en septiembre

Los patentamientos repuntaron en el noveno mes de 2026, pero los usados mostraron otra dinámica. Último informe de Acara.

Los patentamientos en septiembre crecieron. ARCHIVO
Los patentamientos en septiembre crecieron. ARCHIVO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, el mercado automotor de Tucumán patentó 1.456 vehículos 0 km, un alza mensual del 16%, mientras que los usados registraron 2.170 transferencias, según Acara.
  • Pese al repunte mensual, las cifras acumuladas del año muestran bajas del 16,6% en autos nuevos y del 9% en transferencias de usados frente al período anterior.
  • Acara proyecta un cambio de tendencia positivo hacia fin de año, impulsado por una mayor oferta de autos importados y el desembarco de nuevas marcas asiáticas.
Resumen generado con IA

El mercado automotor de Tucumán mostró comportamientos diferentes en septiembre entre los vehículos 0 km y los usados. Mientras los patentamientos de unidades nuevas registraron un repunte mensual y quedaron prácticamente en el mismo nivel que un año atrás, las transferencias de usados tuvieron una leve baja respecto de agosto, aunque crecieron en la comparación interanual.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en el noveno mes del año se patentaron 1.456 vehículos 0 km en la provincia, frente a los 1.255 registrados en agosto. Esto representa una suba del 16% mensual.

En la comparación con septiembre de 2025, cuando se habían patentado 1.449 unidades, el incremento fue de apenas 0,5%. Tucumán concentró el 2,9% de los patentamientos nacionales del mes.

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Sin embargo, el desempeño acumulado todavía refleja una baja. Entre enero y septiembre de 2026 se patentaron 11.322 vehículos nuevos en la provincia, contra 13.573 en el mismo período de 2025. La caída acumulada es del 16,6%.

Usados

En el mercado de vehículos usados, Tucumán registró en septiembre 2.170 transferencias, frente a las 2.186 operaciones de agosto. La variación mensual fue de -0,7%.

En cambio, frente a septiembre de 2025, cuando se habían transferido 2.208 vehículos, el mercado tucumano mostró una mejora del 1,7%.

En los primeros nueve meses del año se acumularon 17.785 transferencias, contra las 19.547 registradas durante el mismo período de 2025. Según los datos informados, la variación acumulada es del -9%.

Tucumán frente al mercado nacional

A nivel nacional, septiembre cerró con 49.814 patentamientos de vehículos 0 km, un 11,4% menos que los 56.241 registrados en el mismo mes de 2025. Frente a agosto, sin embargo, hubo un aumento del 10,7%.

En los primeros nueve meses del año, el país acumuló 435.493 patentamientos, un 13% menos que los 500.497 del mismo período de 2025.

Así, mientras el mercado nacional de 0 km todavía mostró una caída interanual en septiembre, Tucumán registró una variación positiva de 0,5%. En el acumulado, de todos modos, la baja provincial (16,6%) fue mayor que la registrada a nivel nacional (13%).

En el segmento de usados, en tanto, se transfirieron 163.234 vehículos en todo el país durante septiembre, un 0,6% menos que en el mismo mes de 2025. Frente a agosto, las operaciones crecieron 9,3%.

En los nueve meses acumulados, las transferencias nacionales llegaron a 1.376.636 unidades, un 4,3% menos que las 1.437.834 del mismo período de 2025.

En Tucumán, el comportamiento de septiembre fue nuevamente diferente: las transferencias cayeron 0,7% mensual, pero crecieron 1,7% interanual. En el acumulado, en cambio, la provincia registró una caída del 9%, superior al retroceso nacional del 4,3%.

"Cambio de tendencia"

El presidente de Acara, Sebastián Beato, sostuvo que la desaceleración del mercado que se había observado durante los meses anteriores “se detuvo” y afirmó que se percibe “un cambio de tendencia”.

Según expresó, el mercado automotor atraviesa además un cambio en su composición, con una mayor participación de vehículos importados y el ingreso de nuevas marcas, especialmente asiáticas.

“La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”, señaló Beato.

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