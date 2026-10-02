¿Qué compraron los tucumanos, autos 0 km o usados? Así se movió el mercado en septiembre

El mercado automotor de Tucumán mostró comportamientos diferentes en septiembre entre los vehículos 0 km y los usados. Mientras los patentamientos de unidades nuevas registraron un repunte mensual y quedaron prácticamente en el mismo nivel que un año atrás, las transferencias de usados tuvieron una leve baja respecto de agosto, aunque crecieron en la comparación interanual.