De cara a 2027, Jaldo ratificó el diálogo con Nación: “Lo institucional va por un lado y lo político va por otro”
El mandatario sostuvo que continuará gestionando ante la Casa Rosada para conseguir obras y respuestas para la provincia. Diferenció la relación institucional de las disputas partidarias.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó este viernes el diálogo institucional con el Gobierno nacional para gestionar obras y recursos clave para la provincia de Tucumán.
- Desde el inicio de su mandato en 2023, Jaldo sostiene una postura dialoguista, separando los acuerdos de gestión pública de las disputas electorales partidarias.
- Hacia 2027, la provincia mantendrá el canal abierto con Casa Rosada para garantizar obras y servicios, priorizando las necesidades locales sobre las tensiones políticas.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, ratificó este viernes que mantendrá el diálogo institucional con el Gobierno nacional de cara al año electoral 2027 y aseguró que ese vínculo seguirá siendo una herramienta de gestión para plantear las necesidades de Tucumán ante las autoridades nacionales.
El mandatario recordó que esa postura se mantiene desde el inicio de su gestión, en octubre de 2023, y sostuvo que continuará gestionando ante la Nación para obtener respuestas para la provincia, más allá de las diferencias que puedan surgir en el plano político.
“Mantendré la relación como ha sido siempre. Entendemos que la Nación debe y tiene que cumplir con los tucumanos, y eso lo tenemos que hacer a través del diálogo”, afirmó Jaldo. En ese sentido, consideró que mantener abiertos los canales de comunicación es clave para que los problemas de la provincia puedan ser planteados y eventualmente atendidos por el Gobierno nacional.
“Si no hay comunicación, no hay manera de plantear los problemas y tampoco hay manera de que, si no se conocen los problemas, se los resuelvan a nivel nacional. Por eso el diálogo es fundamental”, agregó.
El gobernador también marcó una diferencia entre la relación institucional con la Nación y las posiciones que cada espacio adopta en el terreno electoral. En ese sentido, aseguró que la Provincia continuará concentrada en las obras y los servicios para los tucumanos, mientras sostiene el vínculo con las autoridades nacionales.
“Institucionalmente yo le voy a seguir dando prioridad a los tucumanos, seguiremos con las obras que venimos haciendo en la provincia, con las prestaciones de servicio. En lo institucional el diálogo está”, señaló.
Al referirse al escenario político, Jaldo recordó además su participación en las elecciones legislativas de 2025, cuando encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales de su espacio. “En la política, cada uno defiende su bandera política partidaria”, afirmó, y destacó el resultado obtenido por el oficialismo tucumano.
“Hemos ganado casi por 52 puntos, con 16 puntos de diferencia. Pero no hay duda que lo institucional va por un lado y lo político va por otro”, sostuvo.
De esta manera, Jaldo insistió en que las diferencias que puedan existir en el plano partidario no deberían impedir las gestiones ante el Gobierno nacional. Para el mandatario, mantener el contacto con las autoridades nacionales forma parte de las responsabilidades institucionales de la Provincia.
“Ir a Buenos Aires y tener el diálogo con quien conduce los destinos de la patria, que ha sido elegido por la voluntad popular, son gestiones institucionales por el bien de cada uno de los tucumanos”, concluyó.