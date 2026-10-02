De cara a 2027, Jaldo ratificó el diálogo con Nación: “Lo institucional va por un lado y lo político va por otro”

“Mantendré la relación como ha sido siempre. Entendemos que la Nación debe y tiene que cumplir con los tucumanos, y eso lo tenemos que hacer a través del diálogo”, afirmó Jaldo. En ese sentido, consideró que mantener abiertos los canales de comunicación es clave para que los problemas de la provincia puedan ser planteados y eventualmente atendidos por el Gobierno nacional.