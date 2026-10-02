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Qué dijo Cami Homs sobre la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La modelo habló sobre el esperado casamiento del padre de sus hijos con la cantante. Confirmó si recibió la tarjeta de invitación, opinó sobre el presente de Francesca y Bautista, y se filtraron los insólitos detalles del festejo.

Cami Homs habló sobre la boda de Rodrigo y Tini.
Cami Homs habló sobre la boda de Rodrigo y Tini. (Imagen Web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cami Homs confirmó en LAM que no fue invitada a la boda de su expareja, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel, y remarcó que solo le importa el bienestar de sus hijos.
  • La modelo desdramatizó el futuro enlace entre el futbolista y la artista, asegurando que prioriza la felicidad de los pequeños por encima de la exposición pública de la pareja.
  • La fiesta avanza bajo estrictas medidas de seguridad y tarjetas digitales intransferibles, consolidando una clara división entre la vida íntima de Homs y la nueva etapa de De Paul.
Resumen generado con IA

El casamiento entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa generando un amplio revuelo mediático en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, quien decidió romper el silencio fue Cami Homs, expareja del mediocampista y madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Durante una charla distendida con el equipo periodístico de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, la modelo abordó la noticia con soltura y dejó marcada su postura frente a esta nueva etapa.

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Lejos de mostrar incomodidad ante la insistencia del cronista, Homs confirmó que ya estaba al tanto del enlace entre el padre de sus hijos y la artista. Con una actitud calma, buscó desdramatizar el escenario y reorientar el foco de la conversación hacia la crianza compartida: "Sí, claro. Y nada, todo bien", expresó de manera natural al ser indagada sobre los preparativos de la pareja.

La postura firme de Cami Homs 

Al consultarle si los pequeños le habían hecho algún comentario respecto a la fiesta que preparan su padre y la cantante, la modelo prefirió no entrar en detalles de la intimidad familiar. Sin embargo, marcó un límite claro sobre sus sentimientos: "No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos", afirmó con firmeza.

El momento de mayor repercusión de la nota ocurrió cuando el periodista le preguntó sin rodeos si figuraba en la lista de invitados para la ceremonia. Homs fue categórica en su respuesta para desestimar cualquier especulación sobre su presencia: "No, no, no. Claramente que no", contestó entre risas, descartando de plano asistir a la celebración matrimonial.

Detalles exclusivos de la boda

Ante el planteo del movilero sobre si aceptaría ir en caso de una eventual invitación formal por el vínculo cordial que mantienen como padres, la modelo recurrió a la ironía para dar por cerrado el tema mediático. "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual", concluyó Cami Homs para finalizar el intercambio y mantener la distancia deseada con el evento.

Por otro lado, la organización del casamiento avanza a paso firme y con estrictos protocolos de privacidad. Según se detalló en Primicias Ya, Tini Stoessel envió invitaciones digitales mediante un enlace único e intransferible que incluye el código de vestimenta solicitado para la fiesta de gala, acompañado por un catálogo con imágenes explicativas para orientar el vestuario de los asistentes.

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