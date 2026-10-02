Qué dijo Cami Homs sobre la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La postura firme de Cami Homs

Al consultarle si los pequeños le habían hecho algún comentario respecto a la fiesta que preparan su padre y la cantante, la modelo prefirió no entrar en detalles de la intimidad familiar. Sin embargo, marcó un límite claro sobre sus sentimientos: "No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos", afirmó con firmeza.