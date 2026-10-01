Ángel de Brito reveló el verdadero motivo del distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Resumen para apurados
- Ángel de Brito reveló en LAM que Tini Stoessel y Emilia Mernes se distanciaron porque Emilia contrató a Pancho Cia, un histórico guitarrista de Tini tras un conflicto privado.
- Cia fue productor y músico de Tini desde Violetta. Pese a conocer la ruptura entre ambos, Mernes lo sumó a su tour y lo subió al escenario sin avisarle previamente a Stoessel.
- La revelación expone el fin de una estrecha alianza en el pop argentino, mientras el público y los medios esperan que Stoessel decida contar su versión sobre lo sucedido.
El distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a generar repercusiones en las últimas horas, luego de que Ángel de Brito revelara en LAM cuál habría sido el verdadero motivo de la pelea entre las cantantes.
Según explicó el conductor de América, el conflicto habría comenzado cuando Emilia contrató a un músico que durante años había formado parte del equipo de Tini. Se trata de Pancho Cia, productor musical y guitarrista que trabajó junto a Stoessel desde los tiempos de Violetta y que luego integró su staff durante su carrera como solista.
“No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, afirmó De Brito al referirse al origen de la interna.
El periodista explicó que Tini y Cia habían construido una relación cercana durante los años de trabajo compartido. “A partir de 2021, las fotos y videos juntos se multiplicaron. Pancho era uno más de la familia Stoessel”, recordó.
Sin embargo, la relación entre ambos habría terminado después de un episodio privado que no trascendió públicamente y que, según De Brito, generó una profunda decepción en la cantante.
El músico que habría generado la pelea
De acuerdo con lo expuesto en LAM, Emilia conocía lo ocurrido entre Tini y el guitarrista. Cuando las cantantes se distanciaron, Mernes habría contratado a Cia para que trabajara con ella.
“Emilia sabía lo que había pasado y cuando se pelean, lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas, hay un millón, ahí siente Tini la traición”, relató De Brito.
La situación habría quedado todavía más expuesta durante la gira de Emilia, MP3 Tour, en la que la artista comparte una canción con Tini.
En uno de los shows, Stoessel se encontró con Pancho sobre el escenario. Según explicaron en el programa, la aparición del músico tomó por sorpresa a la cantante, ya que nadie le habría advertido que formaría parte del espectáculo.
“Fue un verdadero puñal, ya que nadie le había avisado y Emilia sabía de todo”, expresaron en LAM, aludiendo a la reacción de Tini, quien mantiene una relación con Rodrigo De Paul.