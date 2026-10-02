Enrique Romero cuestionó a dirigentes libertarios por la destrucción de una maqueta de la Legislatura

Resumen para apurados
- El dirigente Enrique Romero repudió a referentes libertarios por destruir una maqueta de la Legislatura, acusándolos de fomentar la confrontación institucional.
- El reclamo apuntó a Lisandro Catalán y otros legisladores, sumando duros reproches al rumbo económico de Javier Milei, la caída del salario y los impuestos.
- El episodio profundiza la polarización política local y reabre la discusión sobre la preservación republicana y la transparencia de los funcionarios públicos.
El dirigente Enrique Romero cuestionó a los legisladores vinculados al oficialismo nacional que participaron de un episodio en el que fue dañada una maqueta de la Legislatura. Además, criticó distintas medidas del Gobierno de Javier Milei y planteó cuestionamientos sobre la situación económica y social del país.
Romero sostuvo que Lisandro Catalán, César Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo participaron de la destrucción de la maqueta de la Legislatura y vinculó el episodio con el estilo político que, según su interpretación, caracteriza al Gobierno nacional.
En ese sentido, cuestionó la utilización de la confrontación política y sostuvo que las instituciones deben ser preservadas.
El dirigente también cuestionó el rumbo económico y social de la administración de Javier Milei. Señaló que "durante los últimos años se produjo un deterioro en las condiciones de vida de distintos sectores y entre ellos jubilados, personas con discapacidad, científicos, docentes y trabajadores de la salud".
Críticas a la situación económica
Romero cuestionó además al dirigente Catalán por, según afirmó, no referirse a sus ingresos como director de YPF. En su planteo, reclamó mayor transparencia sobre las remuneraciones de los funcionarios y dirigentes vinculados al Estado.
También cuestionó las políticas utilizadas para alcanzar el equilibrio fiscal. Según Romero, "la reducción del déficit estuvo acompañada por modificaciones impositivas que beneficiaron a sectores de mayores ingresos y aumentaron la presión sobre los trabajadores".
Entre sus planteos, reclamó además un plan de producción y obra pública destinado a generar empleo y desarrollo. También sostuvo que hubo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionó la evolución de los precios de los combustibles.
El cuestionamiento por el impuesto a los combustibles
Otro de los puntos señalados por Romero fue el Impuesto a los Combustibles Líquidos. El dirigente afirmó que la incidencia de este tributo sobre el precio de los combustibles aumentó significativamente desde noviembre de 2023 y reclamó conocer el destino de los recursos recaudados.
De acuerdo a su planteo, "parte de esos fondos debería estar vinculada al financiamiento de obras y tareas de mantenimiento de las rutas nacionales, entre ellas construcción, conservación, iluminación y desmalezamiento".
Romero cuestionó los datos de pobreza
El dirigente también hizo referencia a la situación social y cuestionó los niveles de pobreza registrados en el país. En particular, mencionó "una cifra de 32,3% de pobreza y sostuvo que millones de argentinos se encuentran actualmente en esa situación".
Romero utilizó estos datos para cuestionar las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclamó que el debate político incluya la evolución de los ingresos, el empleo, la obra pública y el acceso a servicios esenciales.
El dirigente cerró su planteo con una defensa de las instituciones democráticas y cuestionó "las expresiones y acciones que -según su interpretación- contribuyen a profundizar la confrontación política".