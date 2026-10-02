Política

Enrique Romero cuestionó a dirigentes libertarios por la destrucción de una maqueta de la Legislatura

El dirigente peronista realizó duros cuestionamientos.

ENRIQUE ROMERO
ENRIQUE ROMERO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El dirigente Enrique Romero repudió a referentes libertarios por destruir una maqueta de la Legislatura, acusándolos de fomentar la confrontación institucional.
  • El reclamo apuntó a Lisandro Catalán y otros legisladores, sumando duros reproches al rumbo económico de Javier Milei, la caída del salario y los impuestos.
  • El episodio profundiza la polarización política local y reabre la discusión sobre la preservación republicana y la transparencia de los funcionarios públicos.
Resumen generado con IA

El dirigente Enrique Romero cuestionó a los legisladores vinculados al oficialismo nacional que participaron de un episodio en el que fue dañada una maqueta de la Legislatura. Además, criticó distintas medidas del Gobierno de Javier Milei y planteó cuestionamientos sobre la situación económica y social del país.

Romero sostuvo que Lisandro Catalán, César Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo participaron de la destrucción de la maqueta de la Legislatura y vinculó el episodio con el estilo político que, según su interpretación, caracteriza al Gobierno nacional. 

En ese sentido, cuestionó la utilización de la confrontación política y sostuvo que las instituciones deben ser preservadas.

El dirigente también cuestionó el rumbo económico y social de la administración de Javier Milei. Señaló que "durante los últimos años se produjo un deterioro en las condiciones de vida de distintos sectores y entre ellos jubilados, personas con discapacidad, científicos, docentes y trabajadores de la salud".

Críticas a la situación económica

Romero cuestionó además al dirigente Catalán por, según afirmó, no referirse a sus ingresos como director de YPF. En su planteo, reclamó mayor transparencia sobre las remuneraciones de los funcionarios y dirigentes vinculados al Estado.

También cuestionó las políticas utilizadas para alcanzar el equilibrio fiscal. Según Romero, "la reducción del déficit estuvo acompañada por modificaciones impositivas que beneficiaron a sectores de mayores ingresos y aumentaron la presión sobre los trabajadores".

Entre sus planteos, reclamó además un plan de producción y obra pública destinado a generar empleo y desarrollo. También sostuvo que hubo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionó la evolución de los precios de los combustibles.

El cuestionamiento por el impuesto a los combustibles

Otro de los puntos señalados por Romero fue el Impuesto a los Combustibles Líquidos. El dirigente afirmó que la incidencia de este tributo sobre el precio de los combustibles aumentó significativamente desde noviembre de 2023 y reclamó conocer el destino de los recursos recaudados.

De acuerdo a su planteo, "parte de esos fondos debería estar vinculada al financiamiento de obras y tareas de mantenimiento de las rutas nacionales, entre ellas construcción, conservación, iluminación y desmalezamiento".

Romero cuestionó los datos de pobreza

El dirigente también hizo referencia a la situación social y cuestionó los niveles de pobreza registrados en el país. En particular, mencionó "una cifra de 32,3% de pobreza y sostuvo que millones de argentinos se encuentran actualmente en esa situación".

Romero utilizó estos datos para cuestionar las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclamó que el debate político incluya la evolución de los ingresos, el empleo, la obra pública y el acceso a servicios esenciales.

El dirigente cerró su planteo con una defensa de las instituciones democráticas y cuestionó "las expresiones y acciones que -según su interpretación- contribuyen a profundizar la confrontación política".

Temas Honorable Legislatura de TucumánEl PaísCésar PelliEnrique RomeroGobierno nacionalPúblicoGerardo HuesenJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros
1

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia
2

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
3

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
4

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Ranking notas premium
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
4

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal
5

Graneros: entre un planteo trunco en la Legislatura y quejas por la investigación penal

Más Noticias
Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Patricia Bullrich planteó eliminar los impuestos al trabajo y cambiar el sistema previsional

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Comentarios