Paro universitario: crece el malestar en Adiunt y plantean una huelga por tiempo indefinido

El paro de 72 horas de los docentes universitarios llega hoy a su última jornada, en medio de un creciente malestar por la situación salarial y el conflicto con el Gobierno de Javier Milei. Anahí Rodríguez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, afirmó en diálogo con LA GACETA que distintas asociaciones de base ya comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indefinido hasta que se cancelen las deudas salariales.