Paro universitario: crece el malestar en Adiunt y plantean una huelga por tiempo indefinido
Resumen para apurados
- Docentes universitarios concluyen hoy un paro de 72 horas en Tucumán y debaten una huelga por tiempo indefinido ante la falta de pago de deudas salariales del Gobierno nacional.
- La propuesta de Adiunt surge tras percibir sueldos sin aumento y ante la apelación oficial a la orden judicial de cancelar la deuda salarial, tras un año de reclamos.
- Los gremios preparan una marcha federal para el 15 de octubre y buscan unificar medidas de fuerza antes del cierre del ciclo lectivo para profundizar el plan de lucha.
El paro de 72 horas de los docentes universitarios llega hoy a su última jornada, en medio de un creciente malestar por la situación salarial y el conflicto con el Gobierno de Javier Milei. Anahí Rodríguez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, afirmó en diálogo con LA GACETA que distintas asociaciones de base ya comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indefinido hasta que se cancelen las deudas salariales.
Según explicó en LG Play, la adhesión fue particularmente alta durante el primer día de la medida de fuerza, que coincidió con un paro de los trabajadores no docentes y provocó el cierre de distintas unidades académicas. El acatamiento disminuyó durante el jueves y, según estimó, se mantendría en niveles similares durante este viernes.
Sin embargo, para la dirigente el dato central pasa por el impacto que tuvo el último cobro de haberes entre los docentes. “Hay un creciente malestar en la docencia”, sostuvo. Señaló, además, que los salarios continúan sin recuperar el poder adquisitivo perdido.
Rodríguez afirmó que existía expectativa entre los trabajadores a partir del fallo judicial que intimó al Gobierno a cumplir con obligaciones vinculadas con la deuda salarial. Pero, según planteó, esa expectativa se desvaneció al momento de cobrar los haberes.
“Al ver dentro del recibo de sueldo realmente que el salario no despega y que hemos perdido una parte muy importante, incluso estamos por debajo proporcionalmente de lo que cobrábamos en 2015”, afirmó. En ese sentido, calificó a los actuales como “los salarios más bajos de la historia” y cuestionó que el Gobierno continúe con su política de ajuste.
La secretaria general de Adiunt también cuestionó la decisión del Ejecutivo de apelar el fallo judicial, lo que extendió los plazos de la disputa. A su vez, remarcó que el reclamo universitario lleva más de un año sin una solución, pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y las distintas instancias judiciales atravesadas.
“Es grave el hecho de que si un adolescente roba un celular, indudablemente lo llevan preso. Pero si un presidente de la Nación roba los salarios que pertenecen a los trabajadores universitarios porque está aprobado por ley y nos debe más de cuatro salarios, puede estar como si nada”, sostuvo.
La posibilidad de un paro por tiempo indefinido
En ese escenario, desde Adiunt consideran que las actuales medidas de fuerza podrían no ser suficientes. Rodríguez aseguró que varias asambleas de universidades del país, entre ellas las de Rosario, Córdoba y Mar del Plata, se pronunciaron a favor de avanzar hacia un paro por tiempo indefinido o hasta que el Gobierno pague las deudas salariales.
“Hay una tendencia muy fuerte por parte de la docencia en términos nacionales que quiere ir al paro por tiempo indefinido”, afirmó.
De todos modos, aclaró que esa postura todavía no logró convertirse en una decisión de las federaciones nacionales. Para Rodríguez, la posibilidad de profundizar el conflicto dependerá de la dinámica que adopte el movimiento gremial durante las próximas semanas.
En ese sentido, varias asociaciones de base comenzaron a coordinar acciones y reclamaron la convocatoria a un congreso unificado de las dos Conadu. La dirigente planteó que, en caso de avanzar hacia una medida de mayor alcance, las decisiones deberían surgir de congresos con delegados elegidos y mandatados por las asambleas.
“Está instalada la idea”, resumió, aunque aclaró que todavía no puede anticiparse si finalmente se concretará una huelga por tiempo indefinido.
Marcha federal del 15 de octubre
Mientras continúa el conflicto, los docentes universitarios ya se preparan para una nueva marcha federal, prevista para el 15 de octubre. En Tucumán, la convocatoria será a las 17 desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y tendrá como destino la plaza Independencia.
Rodríguez explicó que el cambio del punto de llegada de la movilización nacional, que inicialmente se había planteado hacia los tribunales y finalmente será hacia el Congreso, está relacionado con el tratamiento previsto de un artículo del DNU que, según señaló, también genera rechazo entre distintos sectores.
La dirigente consideró que la movilización podría reunir reclamos de diferentes organizaciones y sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
En Tucumán, Adiunt también comenzó a organizar actividades junto con docentes, no docentes y estudiantes. Rodríguez mencionó las asambleas interclaustro realizadas en distintas facultades y anunció una protesta artística frente al Rectorado, con música, intervenciones y una radio abierta.
El impacto del ajuste en los estudiantes
Rodríguez también se refirió a la situación de los estudiantes universitarios y sostuvo que el deterioro económico está modificando el perfil del alumnado de la UNT.
“Hoy tenemos un estudiantado que trabaja y cada vez más y que está sufriendo las consecuencias de todo el ajuste económico”, señaló.
Según su descripción, cada vez son más los estudiantes que deben incorporarse al mercado laboral para sostener sus estudios o cubrir sus necesidades básicas. También sostuvo que existe una menor presencia en las aulas y que se registra una creciente deserción, aunque aclaró que no cuenta con estadísticas concretas para precisar la magnitud del fenómeno.
Para la secretaria general de Adiunt, la participación estudiantil será determinante para el futuro del conflicto universitario. “El sector más dinámico y mayoritario dentro de las universidades es el movimiento estudiantil”, afirmó.
De cara al cierre del ciclo académico, Rodríguez consideró que las próximas semanas serán decisivas. En las escuelas preuniversitarias, las clases finalizan en octubre y en las facultades la actividad académica concluye en noviembre, antes de las mesas de exámenes.
“Si queremos ir a un proceso más profundo en la lucha, no lo podemos hacer para Navidad ni para Año Nuevo, tiene que ser ahora”, sostuvo.