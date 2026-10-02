Breves judiciales

La Corte Suprema acerca la Justicia a las aulas con el programa “Jueces en la Escuela”

La iniciativa busca derribar distancias entre el Poder Judicial y los jóvenes tucumanos mediante talleres formativos y de prevención frente a desafíos como la violencia digital, el ciberacoso y el nuevo régimen penal juvenil.

La apertura del programa contó con miembros de la Corte y del Ejecutivo.
La apertura del programa contó con miembros de la Corte y del Ejecutivo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán lanzó el programa 'Jueces en la Escuela' para acercar la Justicia a los jóvenes y prevenir problemáticas como el ciberacoso y la violencia digital.
  • La iniciativa se desarrolla mediante talleres formativos en colegios, con la participación de miembros del máximo tribunal y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
  • El plan busca capacitar a los estudiantes sobre el nuevo régimen penal juvenil y generar un vínculo directo y preventivo entre el sistema judicial y la comunidad escolar.
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