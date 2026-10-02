Test de personalidad: el cofre que elijas revelará cuál es tu mayor trauma

La elección del primer cofre se vincula con vivencias asociadas al miedo a no cumplir las expectativas. Este perfil suele caracterizarse por una autoexigencia elevada y por percibir los errores no como etapas del aprendizaje, sino como fallas personales. La manifestación recurrente de este malestar suele requerir un trabajo enfocado en la autocompasión, la revalorización de los pequeños logros y el entendimiento del fracaso como una parte natural de cualquier proceso de crecimiento.