¿Tu trabajo actual es el adecuado para vos? Elegí una puerta y descubrilo con este test de personalidad

Si te sentiste atraído por la puerta azul, sos una persona creativa y con una gran imaginación. Valoras la armonía y la belleza en todas las cosas. Sin embargo, a veces podés ser demasiado idealista y tener dificultades para enfrentar la realidad. En el ámbito profesional, buscas un trabajo que te permita expresar tu creatividad y hacer una diferencia en el mundo. ¿Deberías cambiar? Si te sientes estancado en un trabajo rutinario y sin desafíos, es posible que necesites buscar un nuevo camino que te permita desarrollar tus talentos al máximo.