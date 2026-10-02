Robbie Williams recordó a Amalia Granata en pleno show y el público reaccionó de inmediato

Durante una pausa del espectáculo, Williams se dirigió a los espectadores y comenzó hablando sobre los 20 años que transcurrieron desde su última visita al país. “Perdón por los 20 años que pasaron”, expresó. Luego explicó que durante ese tiempo no había podido regresar debido a sus adicciones. “Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien”, comentó entre risas.