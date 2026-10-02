Robbie Williams recordó a Amalia Granata en pleno show y el público reaccionó de inmediato
El cantante británico regresó al país después de más de dos décadas y protagonizó un divertido momento durante su primer recital en Buenos Aires, donde recordó su visita de 2004 y sorprendió con una particular broma frente al público.
Resumen para apurados
- Robbie Williams ironizó sobre su romance de 2004 con Amalia Granata durante su primer show en Buenos Aires, aludiendo entre risas a su larga ausencia en el país.
- La anécdota se remonta a 2004, cuando el músico visitó Videomatch y conoció a la actual diputada en un hotel, hecho que inició la carrera mediática de ella.
- El artista inició así una serie de tres presentaciones en Argentina, reviviendo un clásico mito de la farándula local que marcó la cultura pop televisiva nacional.
Robbie Williams protagonizó un particular momento durante su primer recital en Buenos Aires, donde sorprendió al público al hacer referencia a la historia que durante años lo vinculó con Amalia Granata. El cantante británico habló de su anterior visita a la Argentina y recreó, con humor, una supuesta anécdota amorosa que rápidamente fue asociada con la actual diputada santafesina.
Durante una pausa del espectáculo, Williams se dirigió a los espectadores y comenzó hablando sobre los 20 años que transcurrieron desde su última visita al país. “Perdón por los 20 años que pasaron”, expresó. Luego explicó que durante ese tiempo no había podido regresar debido a sus adicciones. “Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien”, comentó entre risas.
El inesperado chiste de Robbie Williams sobre una fan argentina
La conversación tomó un giro inesperado cuando el artista recordó su estadía anterior en Argentina y lanzó una frase que generó una inmediata reacción entre quienes estaban presentes. “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”, preguntó Williams. Sin embargo, rápidamente aclaró: “No es la que ustedes creen”.
La frase hizo que la atención se dirigiera hacia Amalia Granata, debido a la historia que ambos protagonizaron durante la visita del músico al país en 2004. Pero el cantante decidió continuar con la broma a partir de la imagen de un hombre que apareció en una de las cámaras del estadio.
“No lo reconocí porque ahora lleva barba. Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Me alegra volver a verte, Diego”, dijo entre risas. De esta manera, Williams convirtió la referencia a su supuesto encuentro con Granata en un juego con otro espectador y sorprendió al público que asistió a su primer show en Buenos Aires.
Qué pasó entre Robbie Williams y Amalia Granata en 2004
La historia entre Robbie Williams y Amalia Granata se remonta a 2004, cuando el cantante visitó Argentina para participar de Videomatch. Años después, la entonces modelo contó públicamente que ambos habían vuelto a encontrarse en un hotel.
“Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan”, relató Granata durante una entrevista en La noche de Mirtha Legrand.
La diputada santafesina también contó que posteriormente se reencontró con el artista en Estados Unidos y que llegó a visitar su casa en Beverly Hills. En aquella oportunidad, además, explicó que existía una dificultad para comunicarse porque ella no hablaba inglés y Williams no hablaba español. “Cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no, usábamos la tecnología para traducir”, recordó.
Robbie Williams volvió a Buenos Aires después de más de 20 años
Más de dos décadas después de aquella visita, Robbie Williams regresó a la Argentina para brindar tres recitales en el Arena de Buenos Aires.
En su primer espectáculo, el músico decidió recuperar frente al público aquella historia que lo había vinculado con Amalia Granata. Sin embargo, el relato terminó transformándose en una broma protagonizada por otro espectador y generó uno de los momentos más particulares de la noche.