Filmaron a Amalia Granata entrando al hotel donde se hospeda Robbie Williams

Resumen para apurados
- Amalia Granata fue filmada entrando al Hotel Faena en Puerto Madero, donde se hospeda Robbie Williams en Buenos Aires; la diputada afirmó que asistía a un cumpleaños.
- El episodio ocurre mientras el músico prepara sus shows en el país y reaviva el romance que ambos protagonizaron en 2004 luego de haberse conocido en televisión.
- La coincidencia generó una fuerte repercusión mediática en torno a la estadía del británico, sumando atención pública a su serie de conciertos en Buenos Aires.
Robbie Williams llegó a la Argentina para presentarse este jueves, viernes y domingo en el Arena de Buenos Aires. Durante su estadía, el cantante británico se hospeda en el Hotel Faena, en Puerto Madero, donde en las últimas horas también fue vista Amalia Granata.
La periodista de TN Nazarena Di Serio registró el momento en que la diputada ingresó al hotel, donde casualmente también se encuentra alojado el artista. Durante la emisión de TN Central, Sofía Kloter explicó el motivo de la visita de Granata al lugar: “Dijo que tenía un cumpleaños”.
La presencia de la diputada en el Faena rápidamente recordó el vínculo que mantuvo con Williams a fines de 2004, cuando el músico visitó la Argentina y se presentó en Videomatch.
El encuentro que tuvieron en 2004
En marzo, Granata había sido invitada a La noche de Mirtha Legrand, donde volvió a hablar de aquella noche con Robbie Williams y sorprendió a la conductora con algunos detalles de la historia.
Según relató, ambos se conocieron en 2004, durante la visita del cantante al país. Después de su aparición en Videomatch, se encontraron en un hotel.
“Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan”, contó entre risas.
El vínculo tuvo un segundo capítulo tiempo después, cuando Granata viajó a Estados Unidos y volvió a encontrarse con el artista. “Fui a su casa en Beverly Hills. Estuvimos charlando y todo”, recordó.
Uno de los detalles que más sorprendió a Mirtha fue que ambos tuvieron dificultades para comunicarse porque Granata no hablaba inglés y Williams no hablaba español.
“Como yo no hablo inglés y él tampoco español, cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no, usábamos la tecnología para traducir”, explicó la diputada.
Incluso recordó entre risas una conversación que mantuvieron durante uno de esos encuentros. “Cuando llegué, me preguntó: ‘¿No aprendiste a hablar inglés?’. Y yo le dije: ‘¿Y vos aprendiste a hablar español?’”, relató.
La despedida que la decepcionó
A 22 años de aquel episodio, Granata también recordó cuál fue el gesto de Williams que más la decepcionó.
Según contó, cuando llegó el momento de despedirse, el cantante quería que continuara junto a él y que viajara a Chile, donde tenía previsto brindar un recital.
“Lo peor fue que me despedí de Robbie Williams. Él quería que yo siguiera con él, que me fuera a Chile al recital que tenía que dar, y yo le digo ‘yo me quiero ir’. Todo bien, pero yo me quería ir. No era su caniche que lo iba a seguir con la correa a todos lados”, recordó.
Ahora, la coincidencia volvió a poner aquella historia en escena: mientras Robbie Williams se prepara para sus tres presentaciones en Buenos Aires, Granata fue vista en el mismo hotel donde se hospeda el músico británico.