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Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires: salió del hotel y cantó cuatro canciones

El cantante británico se presentará este 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena, con localidades agotadas.

Robbie Williams actuará este 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires
Robbie Williams actuará este 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Robbie Williams cantó cuatro temas este martes frente a sus fans en el Hotel Faena de Buenos Aires para agradecer el apoyo de quienes aguardaban su salida.
  • Acompañado por su guitarrista, el músico improvisó el mini show acústico. El artista británico no se presentaba en vivo en la Argentina desde sus recitales de 2006 en River Plate.
  • El gesto anticipa sus tres conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena los días 1, 2 y 4 de octubre, marcando su regreso definitivo a los escenarios locales.
Resumen generado con IA

Robbie Williams protagonizó un inesperado momento en Buenos Aires a pocos días de sus shows en la ciudad. El cantante británico salió del Hotel Faena y, ante la sorpresa de los seguidores que aguardaban en la puerta, tomó una guitarra y cantó cuatro canciones junto a su guitarrista.

El encuentro ocurrió este martes alrededor de las 19.30, cuando entre 30 y 40 personas esperaban en el acceso del establecimiento con la intención de verlo. Según contó un testigo a Teleshow, el músico se acercó inicialmente para conversar con quienes estaban allí y, poco después, regresó con una guitarra.

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Frente al grupo de fanáticos, Williams interpretó cuatro canciones y luego continuó compartiendo unos minutos con las personas que se habían acercado al hotel.

Robbie Williams vuelve a presentarse en Argentina

El improvisado show se produjo durante la estadía del artista en Buenos Aires, donde se prepara para reencontrarse con el público argentino después de dos décadas. Los recitales estarán centrados en su álbum Britpop, aunque el repertorio también recorrerá diferentes momentos de su trayectoria musical.

Williams llegó al país este lunes desde Chile y ya se difundieron las primeras imágenes del cantante tras su arribo. Su agenda incluye tres presentaciones en el Arena de Buenos Aires los días 1, 2 y 4 de octubre.

La historia de Robbie Williams con el público argentino

El regreso del cantante tiene además un antecedente importante. En octubre de 2006, Williams ofreció dos conciertos en el estadio de River Plate, que fueron hasta el momento sus únicas presentaciones propias en Buenos Aires.

En aquella oportunidad, el artista vendió más de 120.000 entradas en cinco días. La velocidad de venta llegó a superar, en ese momento, la registrada por los Rolling Stones durante sus presentaciones en Argentina.

Dos años después, Williams tenía previsto regresar al país para participar del Personal Fest. Sin embargo, un temporal provocó la suspensión de su actuación y el esperado reencuentro con sus seguidores volvió a quedar pendiente.

Desde entonces, sus fanáticos esperaron una nueva oportunidad para verlo en vivo. Ahora, a pocas horas de sus primeros shows en Buenos Aires, el cantante sumó un inesperado encuentro con quienes lo esperaban a la salida del hotel.

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